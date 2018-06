Célibataires : attention au orbiting!

Un nouveau phénomène est apparu en même temps que les réseaux sociaux: l'orbiting. Si vous venez de vivre une rupture, vous en êtes peut-être victime.

L'orbiting...c'est quoi?

Grâce aux réseaux sociaux, il est devenu facile d’épier les moindres faits et gestes de sa famille, de ses amis, mais aussi de ses ex. Et ces derniers qui s’en donnent à cœur joie font ce qu'on appelle du orbiting. Le phénomène consiste à ce que l’ex continue de vous suivre sur les réseaux sociaux, à aimer vos photos, à regarder vos stories, tout en ignorant vos messages ou vos appels. L’ancienne flamme reste donc en orbite, sans prendre contact.

Pourquoi il ou elle fait ça?

Pour Anna Iovine, une blogueuse américaine, ce comportement s’expliquerait soit par le fait que votre ex souhaite garder de bons contacts, soit parce qu'il est indécis quant à la rupture et veut vous garder sous le coude, ou soit que cette personne vous espionne et ignore qu’il est possible de savoir qui regarde vos stories.

Une autre preuve que les réseaux sociaux n’ont pas que de bons côtés !

Ahhh les réseaux sociaux…!