Elle cite Grey's Anatomy dans son album de finissants et ça devient viral

Vous souvenez-vous de ce moment à la fin du secondaire où les élèves reçoivent finalement leur album de finissants et qu’on peut enfin découvrir tout ce que les autres ont écrit sur eux-mêmes? Certains messages surprennent, d’autres sont humoristiques, et malheureusement il y en a toujours deux ou trois qui ont oublié ou refusé de participer et qui se ramassent avec une section vide sous leur photo.

Eh bien, malgré le fait qu’on vive désormais dans un monde digital, ces albums sont encore une tradition dans la plupart des écoles et c’est tout aussi plaisant de les lire de nos jours que ce ne l’était dans mon temps.

Une élève du Nouveau-Mexique ne s’attendait probablement pas à devenir virale avec le message unique qu’elle a écrit dans son album.

Un message qui devient viral

Krysta Montoya a intrigué beaucoup de gens de sa cohorte quand elle a laissé une référence cryptique à l’émission Grey’s Anatomy, cette série télé américaine au cœur d’un hôpital où les docteurs sont plus occupés à vivre leurs histoires d’amour que de sauver des vies.

L’élève a inscrit le bref message suivant : Grey’s Anatomy, Saison 5, Épisode 6, 36 :40.

Cette mention toute simple a des airs de références bibliques, mais pourtant, ça n’a rien de religieux, même si l’émission est culte pour certains fans à travers le monde!

L’adolescente a fait une sortie sur Twitter pour éclaircir ce mystère, puisque tous n’ont pas pris le temps d’aller vérifier à la source de quoi il s’agissait.

Les « coordonnées télévisuelles » pointent vers la scène où le personnage d’Erica Hahn réalise qu’elle est lesbienne et qu’elle dit : « Je suis tellement, tellement, tellement gai ».

Just because everyone keeps asking me what my quote is. Here ya go. pic.twitter.com/tOKSh79viE — Krysta Montoya🌻 (@krystaataa) April 30, 2018

La jeune femme explique qu’elle avait peur de se faire censurer si elle l’écrivait explicitement au lieu de laisser ce code secret. Pour elle, ce n’est pas exactement un « coming out » puisqu’elle était déjà sortie du placard depuis quelques années, ce qui lui a coûté certaines amitiés à l'époque. Mais il s’agit d’une affirmation de soi importante et elle espère ainsi aider d’autres personnes qui sont à la recherche de leur identité à pouvoir exprimer qui ils sont.

via GIPHY

En entrevue avec BuzzFeed, Krysta dit qu’il est important de vivre sa vie et d’être heureux. Elle déclare qu’on ne vit pas pour faire plaisir à quiconque sauf nous-mêmes, et que tous méritent d’être la meilleure version d’eux-mêmes.

via GIPHY

Son message n’est pas passé inaperçu et fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Non seulement les gens admirent son courage, mais en plus tous les fans de la série la trouvent vraiment cool d’avoir cité cette scène clé de leur émission préférée!

via GIPHY

Comme quoi ses anciens compagnons de classe ne sont pas prêt de l'oublier, et le reste de l'Internet non plus!

Des témoignages inspirants