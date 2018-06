Ces criminels qui ont inspiré un film

De Jack l'Éventreur à Charles Manson, les tueurs en série fascinent les réalisateurs qui n’hésitent pas à porter sur grand écran leurs crimes macabres, ce qui permet au spectateur de comprendre comment des personnes peuvent sombrer dans la barbarie et la folie. Voici quelques-uns des plus célèbres criminels qui ont inspiré un film.

Jack l’Éventreur

Connu pour s’être principalement attaqué à des prostituées, Jack l'Éventreur a sévi à Londres en 1888. Ses victimes ont eu la gorge tranchée avant de subir des mutilations. Le tueur a même retiré des organes à certaines d’entre elles, conduisant les autorités à penser qu’il aurait des notions d'anatomie ou de chirurgie. L’histoire de Jack l’Éventreur a été relatée dans de nombreux livres et films comme From Hell, en 2001 et Jack l’Éventreur, en 1944.

Ted Bundy

Dans les années 70, cet Américain a enlevé, violé et tué plusieurs femmes et jeunes filles. La folie de ce tueur allait même jusqu’à des actes nécrophiles sur leurs corps. Exécuté en 1989, Ted Bundy a avoué avoir commis 30 homicides. Sa vie a été relatée dans plusieurs films, notamment The Deliberate Stranger, en 1986 ou Ted Bundy en 2002.

John Wayne Gacy

Surnommé le « clown tueur », John Wayne Gacy était à première vue un homme sans histoire qui consacrait du temps aux enfants malades dans les hôpitaux, vêtu de son costume de clown. Pourtant, il aura menotté, torturé, violé et tué 33 jeunes hommes. Plusieurs conteurs ont été inspirés par sa vie, notamment le scénariste Clive Saunders avec Gacy en 2003 et l'écrivain Stephen King, dont le roman, «Ça», a été adapté à la télévision et au cinéma.

Charles Manson

À la tête d'une communauté appelée la Famille Manson, à la fin des années 60, Charles Manson est connu pour avoir commandité de nombreux meurtres, notamment celui de Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski, alors enceinte de huit mois. Parmi les films qui font mention de Charles Manson et de sa communauté, on trouve The Book of Manson en 1989 et Once Upon a Time in Hollywood en… 2019 !

De vraies histoires d’horreur