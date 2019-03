Décodez les manies de votre chat

On les adoooooore! Leurs ronronnements, leur petite tête toute douce qui vient se frotter contre notre jambe et leur présence constante mais paisible nous font craquer… Sauf quand ils décident de nous réveiller la nuit, de ravager le sofa (fait vécu, les accoudoirs de mon canapé ont rendu l’âme… R.I.P.) ou pire quand ils font pipi partout! (le cauchemar!). Bref, que signifie les manies de votre chat? On vous explique, parce que oui il y a des solutions aux manies de votre chat (fiuuu!)

La manie d’attaquer le canapé…

Mon chat Persan, Snow, a trois ans. Cette boule de poils fluffy toute blanche a de trrrrrrès longues griffes et il adore littéralement me faire enrager en faisant ses griffes sur le sofa. Et j’ai découvert qu’il avait une bonne raison de le faire! Pour lui ça veut simplement dire qu’il dépose son odeur corporelle afin de décourager tout intrus de pénétrer dans son territoire. Bon, ledit territoire ne sera jamais envahi, mais ça son instinct ne le sait pas.

Évidemment, la solution est le griffoir, Ikea a d’ailleurs créé un griffoir génial qui se place sur les pieds de la table de cuisine. Discret et efficace!

Et si votre chat snobe cet objet, il suffit de frotter un noyau d’olive sur le griffoir ou de le frotter avec de l’herbe à chat. Amour instantané garanti!

La manie de nous réveiller la nuit!

En plein milieu de votre paisible nuit rôde un félin en quête de… en fait on ne sait pas trop quoi, mais ça miaule, ça courre partout et surtout il vous saute dessus ou vous mord les pieds. Bonjour le réveil! Si c’est un chaton, on prend son mal en patience. Son cerveau n’a peut être pas encore compris les habitudes des humains.

Si c’est un adulte, il peut y avoir plusieurs raisons dont une dépendance affective: « tu me maaaaanques, je m’ennuiiiiie sans toi ». La solution, jouer avec lui pour l’épuiser avant de se coucher et on remplit ses gamelles d’eau et de croquettes.

Si ça ne fonctionne pas, on le décourage avec un spray à eau (ils détestent ça alors on n’abuse pas!) et si ça ne marche pas on va voir le vétérinaire, il pourrait s’agir d’un problème neurologique, ce qui arrive avec les vieux chats. Bref, on observe notre complice à quatre pattes.





Shutterstock

Il fait pipi partout!

Si vous surprenez votre chat à faire pipi hors de sa litière observez sa position. Si jamais, il est en position accroupie, c’est le signe qu’il a un problème avec sa litière. Soit elle ne lui va pas, soit elle est sale (il faut savoir que les femelles sont plus difficiles).

Si par contre, le chat fait de petites gouttes à environ 20 cm du sol, c’est un signe de stress. Il marque de nouveau son territoire (travaux, déménagement sont autant de facteurs de stress pour nos félins pas si zen qu’il y parait!)

Nettoyez avec de l’eau vinaigrée et utilisez un diffuseur de phéromones pour l’apaiser. Vous pouvez aussi le placer sans une pièce fermée avec sa litière pour le calmer. Si ça ne fonctionne pas on va chez le vétérinaire vérifier s’il n’y a pas une infection…

Et si vous avez peur que votre chat vous déteste après ça, aller donc lire ce texte qui vous rassurera!

Vous aimerez aussi