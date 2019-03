Les objets à te procurer pour créer ton coin mystique à la maison

Si vous songez à vous faire un petit coin douillet à la maison pour méditer, vous retrouver ou encore assumer votre côté mystique, on a des suggestions pour vous!

Découvrez les objets à se procurer afin de créer un espace pour faire le vide et envisager les choses à venir, et ce, en tout confort chez soi.

Jeu de Tarot

Urban Outfitters

Que ce soit car vous y croyiez vraiment, ou simplement pour le plaisir de jouer, les cartes de tarot peuvent vous aider à réfléchir à ce qui s'en vient afin de mieux comprendre votre destin.

50 $ | Disponible chez Urban Outfitters

Le livre Everyday Tarot (en anglais)

Amazon

Pour les gens qui sont mordus de tarot, ce livre est un must qui vous aidera à comprendre le pouvoir des cartes!

30 $ | Disponible sur Amazon

Rideau perlé en bambou

Urban Outfitters

Parfois, il suffit de mettre un voile ou un joli rideau pour créer un espace intime et réconfortant. Celui-ci vous mettra facilement dans l'ambiance!

59 $ | Disponible chez Urban Outfitters

Lampe en sel d'Himalaya

Ingido

Selon la légende, le sel d'Himalaya aurait des pouvoirs bienveillants et aiderait entre autres à réduire les ondes néfastes des appareils électroniques sur nous. Mais surtout, on dirait un artéfact tiré directement d'un film d'Indiana Jones!

35 $ | Disponible sur Indigo

Coussin mystique

Society6

Pour se créer un espace de cocooning, il faut indéniablement des coussins ou oreillers afin de relâcher la pression. Celui-ci vous aidera à vous connecter avec votre mysticité grâce à son motif inspirant.

40 $ | Disponible sur Society6

Coussin cosmique

Society6

On ne sait pas si les astres sont alignés pour vous, mais votre colonne vertébrale le sera un peu plus grâce à cet autre coussin thématique!

40 $ | Disponible sur Society6

Pilier en cristal améthyste

Indigo

Selon les croyances ancestrales, l'améthyste est la pierre de la sagesse et de l'humilité. Cet objet apaisant pourrait vous aider à favoriser votre élévation spirituelle.

20 $ | Disponible chez Indigo

Collier avec pendentif de lune croisée or rose

Lost and Faune

En plus de votre espace à la maison, certains bijoux vous aideront à rester zen durant le reste de la journée. Ce collier avec une lune en or rose est parfait pour celles qui veulent être en constante symbiose avec cet astre.

36 $ | Disponible sur Lost and Faune

Journal pour écrire ses pensées

Urban Outfitters

Après tout, une des meilleures façons de faire le vide est parfois de noter nos pensées et d'y revenir plus tard. Et qui sait, peut-être que l'inspiration sera aussi au rendez-vous avec ce cahier pour écrire vos révélations.

20 $ | Disponible sur Urban Outfitters

Étui pour téléphone inspiré du tarot

Society6

Bon, on se doute bien que votre coin spirituel est une zone sans cellulaire! Mais cet étui sera une touche pleine d'humour à trainer avec vous lors de vos journées plus chargées où le café est nécessaire.

À partir de 48 $ | Disponible sur Society6

Applications de méditation

Erik Brolin / Unsplash

Il existe plusieurs apps de méditation, gratuites ou payantes, comme celle du psychologue Christophe André qui est disponible sur Google Play ou Apple Store.

Namasté!

