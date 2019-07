Malgré ses 60 bougies, il semblerait que la populaire poupée Barbie ne songe pas à la retraite, loin de là! La poupée s'est plutôt promis de ne jamais cesser d'évoluer. La preuve? La compagnie Mattel s'est associée au magazine National Geographic afin de rendre hommage à des femmes canadiennes qui s'illustrent par leur contribution à des domaines scientifiques. Parmi les professionnelles représentées dans cette nouvelle mouture de la célèbre poupée, on compte une Québécoise.

C'est quatre nouvelles poupées qui viennent de faire leur apparition sur les tablettes des magasins de jouets, et l'une d'elles est associée à la Québécoise Lyne Morissette.

C'est grâce à son travail d’écologiste spécialisée dans la conservation marine que la scientifique s'est distinguée au fil des années. Vous l'avez peut-être déjà aperçue dans les médias lors d’entrevues au sujet des baleines et autres mammifères marins. Son nom ne vous dit toujours rien? Eh bien, assurez-vous de bien le retenir à l'avenir, car elle risque d'être le nouveau modèle de votre progéniture!

Mais qui est Lyne Morissette?

La chercheuse en écologie des mammifères marins est originaire de Rimouski. Elle a étudié l'effet de la prédation des phoques d'un point de vue écosystémique lors de sa maîtrise, et elle a ensuite complété un doctorat en zoologie. Ses recherches portent sur l'écologie des mammifères marins et leurs interactions avec les pêcheries ainsi que sur la résilience des écosystèmes.

En 2011, elle faisait partie d'un groupe de 24 scientifiques du monde entier à un colloque flottant dans une aire marine protégée des Caraïbes, et elle a participé à valoriser la protection des cétacés dans leur habitat. Son travail est d'autant plus important ces jours-ci, alors que le Canada tente de trouver des solutions pour protéger les aires marines afin de mettre un frein sur la mort évitable de nombreuses baleines chaque année sur les eaux du Saint-Laurent.

En plus de collaborer à la recherche sur les baleines, la scientifique au pied marin est également une conférencière inspirante, comme vous pouvez voir dans cette vidéo de TedxQuébec.

Barbie continue de grandir, même après 60 ans

Critiquée depuis longtemps pour ses traits physiques irréalistes, la figurine tente ces dernières années de se montrer sous le jour de la diversité, et d’inspirer les enfants d'aujourd'hui à s’accomplir dans des domaines variés.

Parmi les figurines de la collection National Geographic, on compte une biologiste de la vie marine polaire, une astrophysicienne, une photojournaliste de la faune et une spécialiste de la conservation de la faune. Chacune de ces Barbie sont associées à des femmes canadiennes qui se distinguent par leurs compétences et leur sens de la pédagogie.

Madame Morissette est associée à la poupée qui se spécialise en conservation de la nature. La Barbie n'est pas une copie carbone de l’écologiste, mais plutôt un jouet qui représente son travail pour la conservation de la faune. On peut se surprendre de la voir accompagnée d'un petit singe plutôt que d'un rorqual, mais l'important, c'est de souligner sa contribution à la conservation du monde animalier!

À noter qu'afin d’inspirer la génération suivante, chaque scientifique associée au projet sera jumelée à une jeune fille canadienne. Le but est simple : permettre à une enfant de passer une journée en compagnie d'une professionnelle afin de se familiariser à propos de son domaine de travail.

Une jeune et heureuse élue aura bientôt la chance d’observer les baleines avec Lyne Morissette dans la baie de Fundy.

On leur souhaite une expérience enrichissante, en espérant qu'elles n'oublieront pas leur crème solaire. Et tant qu'à y être, on lève notre chapeau à la l'entreprise Mattel, qui tente d’être de son temps avec cette initiative d’empowerment des jeunes fans de Barbie.

Si vous cherchez à vous la procurer, la Barbie inspirée par la Québécoise est présentement disponible sur le site web d'Amazon.