Marijuana et animaux ne font pas bon ménage

Les animaux de compagnie pourraient bien être affectés par la légalisation du cannabis, prévue prochainement au Canada. Dans les états américains où la marijuana médicale est légale, minou et pitou souffrent de cas d’intoxication dans quatre fois plus d’occasions que leurs congénères à l’abri de la consommation de leur maître.

Les effets sur leur santé

Selon une étude publiée dans la revue Journal of Veterinary Emergency Critical Care, les vétérinaires risquent de devoir jongler plus fréquemment avec des cas de toxicose. « À mesure que la marijuana médicale devient plus accessible à la population, on observe une augmentation du nombre et de la gravité des cas de toxicité de la marijuana chez les animaux de compagnie », révèle la recherche menée auprès de 125 chiens.

Les résultats de l’étude indiquent que les chiens ayant été exposés au cannabis étaient affectés par des symptômes d’ataxie, d’embonpoint, de désorientation, d’incontinence urinaire et d’hyperesthésie. De plus, deux chiens sont morts après avoir ingéré des produits faits avec du beurre au cannabis médical, qui contient la plus forte concentration de THC.

La fumée secondaire elle?

D’ailleurs, bien que la fumée secondaire soit toxique pour les animaux, c’est surtout l’ingestion directe de la plante qui est nocive pour leur santé. Ainsi, gare aux mégots et aux produits dérivés comme les biscuits, brownies et autres muffins au pot !

Il est fortement conseillé de consulter un vétérinaire si votre animal a mangé de la marijuana. L’étude précise que les signes cliniques peuvent être observés dans les 30 à 60 minutes suivant l’ingestion.

Vous aimerez aussi