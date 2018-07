La migraine pose : la nouvelle tendance des vedettes sur Instagram

Après les selfies avec le duck face, le fish gape et tutti quanti, voici venu le temps de la migraine pose. Cette nouvelle tendance fait fureur sur les réseaux sociaux et auprès des vedettes.

Des nouvelles tendances...toujours!

Comme en mode ou en beauté, de nouvelles tendances apparaissent sans cesse. La petite dernière qui prend d’assaut les selfies et les réseaux sociaux est la "pose migraine". Il s’agit de faire face à l’objectif en simulant... un mal de tête.

Un lifting instantané?

Étrange? On voit pourtant cette pose sur la une des magazines et sur les réseaux sociaux. En décembre dernier, Kylie Jenner se tenait la tête sur la couverture du Love. Récemment, on a pu voir sa sœur Kendall et d’autres vedettes comme Emily Ratajkowski ou Ashley Graham dans la même position.

Cette pose a pour but de sublimer le visage sur les photos. « Cela rend vos pommettes plus imposantes et lifte littéralement les sourcils, explique la maquilleuse Nam Vo au magazine Elle US. C'est un lifting instantané! »

Une controverse?

Toutefois, les internautes sont de plus en plus nombreux à manifester leur désaccord : «Les migraines ne sont pas une mode, c'est une maladie sérieuse», s’insurge l’un d’entre eux. « Ce n'est pas seulement insultant, c'est la définition du dénigrement. Minimiser les effets de ces terribles attaques est une discrimination. »

La quête de la photo parfaite finira-t-elle un jour ?

Pour les selfies réussis!