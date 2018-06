Le lait de cafard, bientôt dans nos habitudes alimentaires?

Un peu de lait de cafard au déjeuner, ça vous dit? Avant de faire la grimace, sachez que ce nouveau produit fait de plus en plus d’adeptes aux États-Unis et comporte de nombreux atouts nutritionnels.

Des nutriments, encore des nutriments!

Créé en 2016 par des chercheurs de l'Institut indien de biologie des cellules souches et de médecine régénérative, le lait de cafard, riche en lipides et en protéines, serait trois fois plus nutritionnel que le lait de vache. La boisson serait un substitut idéal pour les personnes intolérantes au lactose et allergiques aux produits laitiers. Et pour ce qui est du goût, rassurez-vous, ce lait n’a pas la saveur de cafard!

À base de diploptera punctata

Ce produit est fabriqué à partir des cristaux que sécrète la femelle diploptera punctata, une espèce de cafard, pour nourrir ses petits. Il ne s’agit pas de lait à proprement parler, mais sa texture laiteuse s’en rapproche. Par contre, pour fabriquer 100 millilitres de ce liquide, il faut environ 1000 cafards de cette espèce qu'on trouve seulement dans certaines régions du globe (notamment en Inde, à Hawaï, en Chine et en Australie).

Avant que le produit se retrouve sur nos tablettes en magasin, les chercheurs essaient de trouver un substitut similaire afin de ne pas éradiquer l’espèce!

Tout sur le lait