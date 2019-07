Robert Irwin suit les traces de son père Steve

Robert Irwin suit littéralement les traces de son père, Steve Irwin.

Plusieurs d'entre vous se souviennent de cet Australien que l'on surnommait « le chasseur de crocodiles ». Ce véritable passionné de la faune et des fonds marins a perdu la vie en 2006, après s'être fait piquer au cœur par une raie, au large de la Grande Barrière de Corail.

Devant la caméra, Steve Irwin n'avait pas peur de s'approcher des bêtes les plus féroces pour tenter de les amadouer, ou du moins, de nous les présenter. Peu importe la longueur de leurs crocs ou la dangerosité de leur venin.

Aujourd'hui, il serait fier de voir que son fils est tout aussi enthousiaste et curieux qu'il l'était à l'époque, en plus d'avoir à cœur la protection des animaux.

Récemment, le jeune Robert a partagé une photo de lui sur Twitter, en compagnie du crocodile Murray, un résident bien connu du Australia Zoo. Sa publication était accompagnée d'une autre image, prise 15 ans auparavant, mettant en scène son père et ce même reptile carnivore.

Dad and me feeding Murray... same place, same croc - two photos 15 years apart ❤️🐊 pic.twitter.com/9Ybp5AnTOI