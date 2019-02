Spécial Saint-Valentin : 5 romans irrésistibles à découvrir!

La quête de l’âme sœur, les tourments du désir, les embûches du destin, les amours perdues puis retrouvées… Explorez l’amour sous toutes ses coutures à travers ces histoires ourdies par des romanciers aussi habiles à manier les mots qu’à tramer les destinées de leurs personnages.

1. Amours solitaires de Morgane Ortin (2019)

À l’ère des réseaux sociaux, l’amour est-il mort ? Certainement pas, mais il n’est plus le même, et la manière de l’exprimer non plus. Tiré d’un compte Instagram éponyme, Amours solitaires rassemble une série de textos intimes pour créer un récit au romantisme tantôt doux, tantôt caustique.

2. Au rythme de ton souffle de Nicholas Sparks (2018)

Nicholas Sparks en a fait frémir plus d’une avec ses formidables histoires d’amour, dont six ont été adaptées au cinéma. Au rythme de ton souffle, son 20e roman, met en scène deux personnages aux antipodes emportés par la force des sentiments. Un délice pour les romantiques!

3. Cupidon a des ailes en carton de Haentjens (2019)

Dans son dernier roman, Raphaëlle Giodarno met l’amour à l’épreuve. Avec l’intention de mieux se retrouver, Meredith décide de quitter Antoine, qu’elle aime éperdument. Ils se donnent rendez-vous dans six mois et un jour. Cette comédie romantique montre qu’il faut d’abord s’aimer soi-même pour mieux se donner à l’autre.

4. Géographie de nos amours de Rebecca Walker (2016)

Un magnifique roman d’amour conseillé par Madonna en personne. Le coup de foudre entre une Américaine en voyage et un jeune Kenyan crée entre eux un amour a priori impossible, mais qui trouve son chemin malgré de nombreux obstacles.

5. Un jour, je te dirai tout de Brigitte Haentjens (2017)

C’est une idylle passionnée que la grande dame du théâtre nous offre avec ce récit d’une fulgurante rencontre entre Élisa et Olav, dans le décor d’une Islande devinée. Un roman charnel qui explore les limites entre l’intimité et la sexualité.

