Vous déménagez ? Attention à ces erreurs évitables !

Déménager est une course à obstacles : chaque erreur de parcours vous fait perdre du temps. Heureusement, vous pouvez gagner de précieuses minutes — ou même des heures ! – en évitant ces bévues courantes.

S’y prendre à la dernière minute

Les services de déménagement ne sont pas des billets d’avion : pas de rabais ni de places de dernière minute. Réservez-les le plus tôt possible !

Établissez un échéancier global, car si performer sous pression est un atout au travail, il se transforme en handicap lors d’un déménagement. Prévoyez un bon mois pour l’empaquetage, par exemple, car il implique de trier soigneusement tous vos biens.

Si vos électroménagers vous suivent, débranchez le congélateur au moins 48 heures avant le jour J. Autrement, vous devrez attendre qu’il finisse de dégeler avant de le déplacer, pour ne pas qu’il dégouline partout !

Empaqueter négligemment

Entasser votre matériel pêle-mêle dans des sacs poubelle peut sembler une technique d’emballage économique et rapide, sauf qu’elle complique à la fois les déplacements et l’emménagement.

À l’inverse, emballer ses biens par thématique dans des boîtes solides et fermées hermétiquement avec le ruban adhésif approprié évite les bris, et facilite le transport et la tâche des déménageurs. D’ailleurs, pensez à eux en veillant à ne pas dépasser une dizaine de kilos par boîte, et identifiez clairement sur chacune son contenu et sa pièce de destination.

Si démonter certains meubles fait gagner du temps, attention à ne pas perdre de vue les vis ou les outils pour les remonter ! Rassemblez la quincaillerie dans une enveloppe collée au meuble, ajoutez-y le plan original (ou à défaut, des photos du démontage) et le tour est joué.

Finalement, assurez-vous de garder à portée de main des produits nettoyants, du papier toilette et les essentiels pour votre première nuit… Ainsi, vous serez frais et dispos pour commencer le dépaquetage !