7 dangers qui guettent vos animaux pendant les Fêtes

Puisque vous considérez votre animal de compagnie comme un membre à part entière de votre famille, il est normal que vous souhaitiez l’intégrer à vos célébrations du temps des Fêtes! Cependant, peut-être que vous pouvez vous contenter de lui enfiler un petit chandail de Noël – même s’il rouspète – et laisser vos convives le câliner un peu… Parce que, mine de rien, les Fêtes sont un mélange de stress, de curiosité et de danger pour votre toutou chéri!

Party, 5 à 7 bien arrosés et souper de famille. Êtes-vous prête à entamer votre mois de décembre, alias celui le plus achalandé de votre année? Mais bon, le temps des Fêtes, c’est aussi passer des soirées écrasée devant la télé avec votre chat ou votre chien bien collé contre vous… et soyez-en certaine : ce sont ses moments préférés. Cependant, ça va de soi que votre maisonnée sera un peu plus active que d’habitude, en cette période festive, alors voici quelques points importants à garder en tête pour vous assurer que votre compagnon de vie à quatre pattes s’en sorte indemne!

1. Une assiette pour minou ou pitou? Non, merci!

Avec des petites mains maladroites qui pigent partout dans le buffet dressé sur votre table ou même des grandes mains qui peinent à gérer une assiette et un verre à la fois, il est normal que de la nourriture se ramasse par terre… ou entre la gueule curieuse de votre animal. Soyez vigilante : le chocolat est « toxique » pour les animaux et la traditionnelle dinde comporte elle aussi ses risques, en raison des os qui peuvent blesser votre toutou, s’il les avale.

2. Pas de bar « open » pour votre animal!

Inutile de vous le dire, vous le savez : il est dangereux de laisser votre verre sans surveillance dans un bar ou au restaurant. Eh bien, gardez un œil sur lui aussi lors de votre party, même si vous êtes entourée de personnes de confiance. Parce que si minou ou pitou décide de s’y tremper la langue, il peut lui-même être ivre! Ça peut sembler rigolo dit ainsi, mais dépendamment de la quantité d’alcool consommée et de son poids, ça peut rapidement tourner en catastrophe et il pourrait même tomber dans le coma.

3. Un sapin simple et épuré

À chacune ses goûts, lorsqu’il est question de décorations de Noël : il est interdit de juger qui que ce soit! Ceci étant dit, rappelez-vous que la simplicité, ça peut être très beau. Par exemple, il n’est pas nécessaire de garnir votre sapin de mille guirlandes et glaçons scintillants. Il est même fortement recommandé de ne pas le faire si vous avez un animal à la maison, car les glaçons peuvent causer d’importants dommages à ses intestins, s’il les ingère. Faites attention également aux décorations fragiles, en verre, qui peuvent se briser et blesser votre animal qui gambadait tout bonnement ou paressait près du sapin.

4. Un choc à éviter

À l’évidence, de nombreuses décorations de Noël nécessitent une alimentation électrique. Du coup, assurez-vous de ne pas mettre les fils électriques en évidence et à la portée de votre animal. Si l’envie lui prend de les mâchouiller, disons qu’il aura une bien mauvaise surprise…

5. Piste de danse réservée aux invités à deux pattes

Même si vous trouvez ça super mignon de voir votre petite nièce vouloir entraîner votre chien ou votre chat sur la piste de danse improvisée au sous-sol ou dans le salon, c’est loin d’être une partie de plaisir pour lui… Surtout, quand il voudra s’échapper – il finira par réussir à le faire – car il risque de faire tomber d’autres convives dansantes dans sa fuite ou lui-même se faire piler dessus. Ouch!

6. Un temps des Fêtes modérément vert

Vous êtes une fanatique des traditions et une romantique dans l’âme? Pas de problème : vous pouvez l’accrocher votre gui, en espérant peut-être vous retrouver vous-même sous lui au bon moment! Mais, si vous avez un compagnon à quatre pattes à la maison, sachez qu’il est préférable d’opter pour un faux gui (en plastique ou en tissu). Effectivement, le gui est extrêmement toxique, en raison de ses belles baies rouges. Lorsque celles-ci sont consommées, elles peuvent entraîner des problèmes digestifs, cardiaques et respiratoires et même causer la mort. Cependant, le poinsettia n’est pas aussi dangereux qu’on le croit. Il est tout de même recommandé de ne pas le laisser à la portée de votre chien ou de votre chat, car la sève de cette plante, si ingérée, pourrait lui causer des troubles au niveau de la digestion, des vomissements ou de la diarrhée.

7. Attention aux fugues!

Qui dit invités, dit une porte de maison qui va s’ouvrir pas mal toute la journée et toute la soirée! L’arrivée de vos proches, ceux qui veulent aller faire une pause cigarette dehors ou prendre l’air parce qu’ils se sont trop déchaînés au rythme de votre playlist – un bon mélange des succès de l’année qui se termine et des classiques de Noël – et les frileux qui veulent faire « chauffer » un peu l’auto avant de quitter. Voilà seulement quelques exemples qui représentent de bonnes occasions pour votre minou ou votre pitou de décider d’aller se dégourdir les pattes sans permission! Ça pourrait donc être une bonne idée de le mettre dans une pièce fermée pour la durée de votre party, avec son bol d’eau et de nourriture et sa litière, si c’est le cas. Vous aurez l’esprit plus tranquille pour faire la fête, vous aussi.

Bon temps des Fêtes! « Santé », « Miaou », « Wouf »!

