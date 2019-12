Découvrez comment l’éclipse solaire du 26 décembre vous affectera…

Tout ce qui se trame dans le ciel et comment ça peut possiblement vous influencer, vous personnellement, représente une source de fascination continuelle à vos yeux? Eh bien, sachez qu’après deux éclipses lunaires et deux éclipses solaires jusqu’à maintenant en 2019, nous auront droit à la dernière éclipse de l’année le 26 décembre… et elle sera solaire! Qu’est-ce que ça veut dire pour vous ça, exactement? Voyons le tout de plus près…

Article en collaboration avec notre astrologue Ginette Blais.

Une petite minute : avant de trop vous emballer, vous devez savoir que la prochaine éclipse solaire totale qui sera visible au Canada est « programmée » pour le 8 avril 2024. Donc, meilleure chance la prochaine fois pour celle du 26 décembre! Cependant, ça ne veut pas dire que cette éclipse – celle du 26 – ne sera pas importante pour autant, au contraire…

Avant de s’attaquer à l’influence d’un tel événement sur votre personne, clarifions le côté technique de la chose.

C’est quoi une éclipse solaire?

Premièrement, qu’elle soit lunaire ou solaire, une éclipse, ça signifie la disparition momentanée, partielle ou complète d’un astre, dans le cas présent le Soleil ou la Lune, et parfois même une planète.

Maintenant, on dit qu’une éclipse est solaire lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, créant de cette manière de l’ombre sur une partie de la Terre. Les trois catégories d’éclipses solaires se distinguent ainsi :

l’éclipse partielle. Ça, c’est quand le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés. Du coup, seulement une partie du Soleil est cachée par la Lune.

l’éclipse totale. Là, aucun doute possible : la Lune recouvre entièrement le Soleil.

l’éclipse annulaire. La Lune s’est rapprochée du Soleil, alors, de notre point de vue, elle semble légèrement plus petite que le Soleil… Un anneau de Soleil est visible autour de la Lune.

D’ailleurs, l’éclipse du 26 décembre 2019 appartient à cette troisième catégorie.

Oh toi, éclipse, dis-moi comment tu comptes m’affecter!

Voici quelques points importants sur lesquels notre astrologue Ginette Blais souhaite attirer votre attention, concernant l’éclipse solaire annulaire du 26 décembre. À noter que, selon l’astronomie, celle-ci se produira dans la constellation du Sagittaire et que la planète Jupiter y jouera un grand rôle.

Un beau mélange d’émotions est directement lié à cette éclipse solaire… L’ambition personnelle, la persévérance, le désir de sécurité et le besoin de stabilité sont particulièrement ciblés par cet événement solaire. En gros, cette éclipse du 26 décembre vous poussera à réaliser que le temps est venu d’admettre vos erreurs, car c’est la seule façon d’en venir à apprendre d’elles. Il faut se rappeler que le passé – et ses erreurs – sont là pour vous servir de leçons à tirer.

En cette période, vous devez également porter une attention particulière aux compromis. Tsé, ce mot n’existe pas pour rien! La sensibilité des autres doit toujours être prise en considération.

Finalement, cette éclipse du 26 décembre pourrait vous influencer positivement à mettre de l’avant des idées et des projets qui vous tiennent à cœur ou à explorer une nouvelle passion.

Notre astrologue Ginette Blais souligne qu’une belle ouverture spirituelle se manifestera, assez forte pour vous emplir de puissance jusqu’au 10 janvier 2020!

Bonne éclipse solaire du 26 décembre (comme quoi il n’y a pas que le Boxing Day ce jour-là)!

(sources : espacepourlavie.ca et asc-csa.gc.ca)