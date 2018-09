Plutôt que d’aller magasiner avec maman et papa ou entre amis afin de dénicher LA tenue qui fera tourner toutes les têtes à la rentrée, certains élèves font appel à l’aide de stylistes. Rien de moins. S’agit-il d’une nouvelle tendance ou d’un caprice qui ne touche qu’une infime partie de la population étudiante? Une chose est certaine : on n’a plus les rentrées scolaires qu’on avait!

Ils sont âgés, en moyenne, de 10 à 17 ans et ils savent ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. Qui sont-ils? Les nouveaux clients d’une poignée de stylistes new-yorkais! Mais pourquoi un enfant de 10 ans aurait-il besoin d’un expert de la mode pour lui conseiller des vêtements à porter à l’école? Eh bien, une styliste révèle qu’un de ses plus jeunes clients n’est tout simplement pas à l’aise dans des jeans, des pantalons en coton ouaté et des chandails à manches courtes. Lui, ce qu’il veut, c’est un beau veston dernier cri, un pantalon propre et des souliers en cuir noir. Sa facture d’emplettes vestimentaires en vue de la présente rentrée scolaire s’est d’ailleurs élevée à plus de 2000$.

Un service loin d’être cheap

Outre les fournitures scolaires nécessaires – les sempiternels crayons, cartables, surligneurs, etc. – et les petits incontournables de l’ère moderne comme une tablette ou un téléphone intelligent, les parents devront-ils dorénavant se prévoir un budget pour des vêtements de luxe? Hum, plusieurs espèrent certainement que cette tendance ne commencera pas à se propager hors des villes de New York et de Los Angeles, par exemple, car les services de tels stylistes s’établissent entre 200$ et 350$ par heure. Et certains d’entre eux ne se déplacent pas pour moins de trois heures.

Des petits clients satisfaits

Certains enfants maintiennent que de magasiner avec un styliste pour la rentrée leur évite bien des maux de tête avec leurs parents. L’expert en mode sait qu’ils recherchent un look unique qui exprime leur personnalité, alors ils ne passent pas 20 minutes à s’obstiner avec maman ou papa devant deux chemises identiques, mais de teintes légèrement différentes! D’ailleurs, ces stylistes new-yorkais affirment que d’avoir recours à leurs services aide à maintenir une belle entente entre les enfants et leurs parents. Ils considèrent également que c’est un privilège, pour eux, de pouvoir aider la génération actuelle à développer son sens du style en lui démontrant que la confiance en soi est le meilleure accessoire mode qu’elle peut avoir!

Ces jours-ci, la rentrée bat son plein, alors que la parade de mode commence…

