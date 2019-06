Déshabillez vos orteils pour la Journée nationale de la gougoune!

Sandales, flip-flops ou gougounes – comme on se plaît à les appeler par chez nous – ce type de soulier fort populaire pour habiller nos pieds en été est certainement un des meilleurs amis des orteils! Sans farce, après avoir passé des mois à suffoquer dans des bottes d’hiver, les orteils se méritent bien d’être libres et nus, dans une bonne vieille paire de gougounes. Ça tombe bien : en ce deuxième vendredi de juin, on célèbre la Journée nationale de la gougoune!

Cette année, c’est le 14 juin que la gougoune vole la vedette. Soulignée depuis 2007, cette journée bien spéciale vise à ne pas négliger l’un des petits plaisirs les plus répandus de la saison estivale et ce, aux quatre coins de la planète car même dans les endroits du globe qui ont une température tropicale 365 jours par année, aucun pied ne peut se lasser de se dénuder! Après tout, la gougoune s’impose dans le paysage de la mode depuis les années 1960, même si sa petite histoire, elle, s’est entamée des siècles plus tôt…

Il était une fois la gougoune

À l’époque de l’Égypte ancienne, les personnes avaient l’habitude de fabriquer elles-mêmes leurs vêtements et accessoires et de belles trouvailles historiques, au fil des années, ont permis de constater qu’on utilisait parfois du papyrus pour faire des gougounes. Il fallait le faire, quand même! De nos jours, la gougoune s’offre en tellement de modèles et de couleurs que ça donne parfois mal à la tête lors d’une journée à la plage ou à la piscine.

Également pratique, la fameuse gougoune est souvent l’alliée numéro un des campeurs qui n’hésitent pas à avoir recours à elle, notamment pour s’aventurer dans des douches publiques à l’apparence parfois douteuse.

La modération a bien meilleur goût…

Comme pour toute chose, il est cependant suggéré de profiter des avantages de la gougoune sans pour autant exagérer. En effet, même si elle semble à priori d’un extrême confort, la gougoune peut nuire à votre santé physique, à long terme. Puisque la semelle de la gougoune est très plate et souvent pas super solide et que ce type de chaussure n’offre absolument aucun soutien au niveau de la cheville, ses adeptes incorrigibles peuvent se retrouver avec des maux de pieds et même des maux de dos. Pourquoi? Parce que le pauvre talon est tout déboussolé de devoir encaisser le « choc » de chaque pas à lui tout seul!

Bref, en cette Journée nationale de la gougoune, honorez-la comme il se doit, mais allez-y mollo quand même pour le reste de l’été.

(sources : daysoftheyear.com, nationaldaycalendar.com et canalvie.com)