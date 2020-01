Éclipse lunaire et transit : votre week-end chargé émotionnellement!

La première pleine lune de 2020 aura lieu ce 10 janvier, à 14 h 21 (heure du Québec). Puisqu’une éclipse lunaire se produit lors d’une pleine lune (contrairement à l’éclipse solaire, à la nouvelle lune), nous aurons également droit à cet événement. Mais une minute! Et le transit planétaire – une conjonction entre Saturne et Pluton – du 12 janvier, là-dedans? Ouf, il s’en passera des choses, ce week-end! Découvrez comment ça vous affectera…

Pas de panique, allons-y graduellement et dans l’ordre du cours normal des choses! Ainsi, commençons par nous « attaquer » à cette pleine lune et éclipse lunaire du vendredi 10 janvier. Petit fait intéressant, en passant : sachez qu’il y a aura 13 pleines lunes en 2020, et non pas 12. En effet, selon le calendrier des prochaines pleines lunes, il y en aura deux en octobre : le 1er, puis le 31. Gageons que le costume de loup-garou sera fort populaire à l’Halloween, cette année!

Un 10 janvier très émotif

L’éclipse lunaire de ce vendredi, conjointement à la première pleine lune de l’année, en sera une qu’on dit très « maternelle ». Qu’est-ce que ça signifie ça, exactement? Eh bien, ça veut dire que vous ressentirez possiblement le besoin de passer du temps à la maison, ce week-end, et/ou en famille. Cocooning sur le divan ou grasse matinée au lit, lecture d’un roman qui vous tente depuis un bon moment mais pour lequel vous ne semblez jamais trouver le temps, soirée de jeux de société en famille, etc., vous voyez le concept! Les experts disent que cette éclipse lunaire spécifique vous poussera à remettre en question l’équilibre entre votre vie de famille et votre carrière…

Un 12 janvier reconstructif

La fin du week-end vous présentera un tout autre scénario, alors qu’un transit planétaire aura lieu, précisément une conjonction, un « match » bien spécial ayant comme « joueuses » les planètes Saturne et Pluton. Pour votre info, une conjonction est l’alignement de deux planètes au même degré du zodiaque. L’alignement de Saturne et de Pluton est particulier en s’il vous plaît! Il se produit environ tous les 32 à 38 ans.

Qu’est-ce que ça devrait représenter à vos yeux, personnellement? Les experts disent que cette conjonction vous encouragera à tourner la page sur des choses pour lesquelles vous avez déjà trop tout donné et que ça ne vous sert à rien d’y accorder davantage de temps et d’énergie… Si quelque chose ne vous fait plus autant « vibrer » et que sa présence dans votre vie en devient même toxique (une relation amoureuse ou amicale, un boulot, votre maison qui ne vous convient plus, etc.), cet événement du 12 janvier pourrait bien vous donner le petit coup de pied nécessaire au bon endroit pour vous pousser à bouger et à lui dire « bye bye »!

Les humeurs de Mercure en 2020

En terminant, impossible de passer sous silence les périodes de l’année où Mercure sera en rétrograde, parce que tsé, on aime ça le savoir et s’y préparer! Donc, trois phases sont à surveiller :

16 février au 9 mars

18 juin au 12 juillet

13 octobre au 3 novembre

Sur ce, on vous souhaite un beau week-end émotionnellement et astrologiquement chargé!

Psitt : pour tout savoir sur les événements astrologiques de 2020 et avoir toutes vos prédictions, découvrez notre série Prévisions astro 2020 avec notre astrologue Ginette Blais.

(source : cosmopolitan.com)