D’accord, c’est peut-être la Journée nationale du sac à main (10 octobre), mais puisque son apparence et son utilisation ont changées, au fil des années, on se permet de « jouer » avec cette thématique! Du sac à dos au fourre-tout, c’est à chacune son style pour trimballer ses affaires. Et on craque pour les sacs zéro déchet parfaits pour faire l’épicerie. C’est vrai, quand on peut satisfaire à la fois notre côté carte de mode et écolo, c’est quasi impossible de résister!

Imaginez que les allées de votre supermarché – que ce soit celle des céréales ou que vous vous trouviez en plein dans la section des fruits et des légumes – soient, en fait, la passerelle d’un défilé de mode… C’est à vous de faire tourner toutes les têtes… Bon, on s’emporte peut-être un peu, mais qui a dit que ça devait être ennuyeux de faire l’épicerie?!

Si vous n’avez pas encore trouvé chaussure à votre pied, c’est-à-dire le parfait sac d’épicerie zéro déchet qui s’agence le mieux à votre personnalité, voici quelques suggestions amusantes et pratiques, pour vous inspirer. Psitt : vous pouvez aussi avoir plusieurs sacs de formats variés, par exemple, pour les fruits et les légumes, pour les noix ou autres petits produits en vrac et également y aller avec un sac de collation réutilisable et fashion que vous pouvez apporter au bureau.

L’ensemble dit de « démarrage » classique et pratico-pratique de 6 sacs

Minimaliste, rationnelle et terre-à-terre. Ces trois qualificatifs vous décrivent bien? Génial : vous serez charmée par le côté pratique d’un ensemble de 6 sacs en toile, en jute et en maille. Vos aliments y trouveront facilement leur place respective (sans trop de chicane, haha!).

Le sac citronné rafraîchissant

On vous dit souvent que vous avez un sourire contagieux? L’été est votre saison préférée et vous aimeriez la faire durer toute l’année? Un sac d’épicerie zéro déchet décoré de petits citrons serait parfait pour faire miroiter le côté coloré de votre personnalité.

Le sac gourmand et sucré

Amusante et fofolle, on ne s’ennuie jamais en votre compagnie… mais quand vous avez une rage de sucre, il vaut mieux se tasser de votre chemin! Sans farce, que ce soit en format sac de collation ou dans la taille la plus grande pour y glisser les fruits et légumes à l’épicerie, on a un gros coup de cœur pour ce sac imprimé de beignes.

Le sac à baguette à inspiration parisienne

Vous avez l’âme d’une voyageuse? Votre dernier séjour en Europe occupe encore votre esprit, jour et nuit? Sans vouloir tomber dans le cliché parisien avec ce sac à pain, on l’aime parce qu’il est tout simple, en coton naturel non blanchi… et qu’il permet à la baguette de vivre ses 15 minutes de gloire à l’épicerie!

Le sac en filet bohème rétro

Un peu lunatique et rêveuse, vous avez parfois l’impression d’appartenir à une autre époque… Quand vous faites vos courses, vous n’aimez pas avoir les mains pleines. Ainsi, un sac en filet assez gros pour contenir les achats d’une petite épicerie de dernière minute, que vous pouvez porter à l’épaule, vous conviendrait.

