Le léopard des neiges ne serait plus menacé mais…

Reconnu comme une espèce menacée depuis 1986 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), le léopard des neiges est retiré de la liste rouge de l’organisation. Mais l’animal n’est pas hors de danger pour autant.

Désormais classifié « espèce vulnérable », le léopard des neiges aurait pendant plusieurs années été catégorisé dans la mauvaise liste. En effet, pour appartenir aux espèces en voie d’extinction, il faut compter moins de 2 500 individus et avoir une diminution du spécimen de plus de 20 % sur 2 générations. Le léopard des neiges ne répond pas à ces critères et n’aurait jamais atteint ce niveau de dangerosité.

L’UICN a admis que ce statut aurait été basé sur une évaluation erronée en 2008. Toutefois, le braconnage dû à leur fourrure exceptionnelle menace l’espèce qui vit dans les hautes montagnes d’Asie centrale, de Sibérie centrale et de l’Altaï.

10 poissons menacés qu'on trouve dans nos assiettes

Les organisations et gouvernements responsables de sa protection comptent bien continuer leurs efforts de conservation.