Les requins ont des meilleurs amis

On les croit solitaires, dangereux et sans coeur... Pourtant, une étude vient de révéler que certains requins ont des amis!

C’est dans le sud de l’Australie que des chercheurs ont pu observer et analyser le comportement de requins dormeurs de Port-Jackson munis de récepteurs acoustiques. Ils ont ainsi pu constater que lorsque ces requins retournent sur leur lieu privilégié pour la reproduction, ils le font à une date bien précise et passent tout leur temps avec les mêmes requins, habituellement de même taille et de même sexe.

« Les mâles et les femelles retournent au même récif rocheux pour se reproduire année après année, ce qui est inhabituel pour les requins, mais cela signifie que ces requins établissent des relations à long terme pendant de nombreuses années », a expliqué dans un communiqué le co-auteur de l’étude, Jo Day, du zoo de Taronga.

Cette capacité à établir des liens d'apparence amicale a de quoi rendre les squales plus sympathiques à nos yeux!

