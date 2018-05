Les touristes nuisent à la planète

Le tourisme est en forte augmentation, ce qui a un impact positif sur l’économie, mais au détriment de notre planète. En effet, selon une récente étude, les voyageurs seraient responsables de 8% des émissions de gaz à effet de serre.

Des résultats alarmants

Publiée dans la revue Nature Climate Change, une étude menée dans 160 pays a analysé l’impact du tourisme sur l’environnement. Les résultats sont alarmants, car les scientifiques ne s’attendaient pas à des répercussions aussi graves. En effet, d’après leurs recherches, le tourisme représenterait 8% des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les causes de ce phénomène se trouve l’avion qui, à lui seul, dégage un cinquième des émissions.

Pour voyager en réduisant son impact sur l’environnement, l’écotourisme est une solution qui permet de découvrir une région tout en préservant la nature et ses habitants. De plus en plus de touristes pratiquent ce type d’activité, comme faire une randonnée en s’accompagnant d’un guide local, un genre de tourisme vert qui permet à la fois de s’immerger en pleine nature et de procurer des revenus à la population d’accueil.

Découvrez l’écotourisme