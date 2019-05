Zéro déchet : Une semaine sans aller au resto pour le lunch, c’est possible?

Je me présente, Dominique. Je suis gestionnaire de contenu pour le site de Sympatico. Mon rôle chez Bell Média, est de sélectionner le contenu sur le site, en collaboration avec mes pigistes et collègues, et rédacteurs, je vous offre d’une manière quotidienne du contenu d’actualité, des potins, des nouvelles insolites, de l’horoscope, un peu de vidéo.

Comme chez Bell Média, nous sommes une très grande équipe au niveau des sites (En Vedette, Canal Vie, Z, Look du jour, Fraichement Pressé, VRAK, Mur à Mur, Voyage Voyage et RDS, pour en nommer que quelques-uns), nous avons l’opportunité de travailler sur des beaux projets en groupe. Ce qui m’amène à vous présenter notre nouveau projet : le COLLECTIF ZÉRO DÉCHET!. Eh oui, une grande tendance présentement. Allez-y, inspirez-vous de nos nombreux articles!



J’ai eu comme mandat de la part de l’équipe éditoriale ici, de faire un défi. NE PAS acheter de lunch pour TOUTE UNE SEMAINE au resto du coin. (Vous allez me dire, BAH! FACILE!). C’est avec une petite honte (oui oui) que je dois vous avouer que je n’ai JAMAIS de lunch, du lundi au vendredi. (Vous avez le droit de me juger). En plus, je ne déjeune pas souvent à la maison (j’aime mieux dormir!). Vous comprenez donc ici que je n’ai pas d’enfant. (Ça, c’est une autre histoire).



J’avoue que ce n’est pas très gentil pour la planète ni mon portefeuille. Et comme je suis une fille de parole. J’ai fièrement relevé le défi durant une semaine. Voici donc comment j’ai survécu à ma semaine sans lunch acheté au resto.



• Planifier les soupers pour en avoir juste un petit peu plus. (Je suis chanceuse, car à la maison, c’est mon amoureux qui cuisine. Il a été super motivé à ma cause, et m’a encouragé tous les matins, à ne pas oublier de prendre le p’tit lunch dans le frigo).



• Sortir mes plus beaux sacs à lunch (je suis FAN d’articles de maison et de mode … alors j’ai une collection : des p'tits, des gros ... !).

Etsy

Disponible sur la boutique Etsy (9$)

• Renouveler mes plats réutilisables (des p’tits, des gros).



• Manger ma toast chez moi plutôt qu’au bureau (mon habitude était d’aller tous les matins à la petite cantine, cheeeeee chiiiiiing. $).



• NE PAS oublier mon lunch sur le bord de la porte avant de partir.



• Arriver au bureau, la fierté dans mes yeux le matin, et montrer à mes collègues MON SAC À LUNCH!



• Refuser les invitations de mes amies et mes collègues de sortir dîner au resto du coin (oui, j’ai été capable).



• Penser à l’économie dans mon compte en banque.

Bon, vous allez me dire. Ce n’est pas sorcier. Une habitude, ça prend, dis-t-on 21 jours pour intégrer ça à son mode de vie. Bien, je dois vous avouer que maintenant je suis toujours capable de manger «ma toast» chez nous. C’est une bonne chose pour ma santé (je surveille mon poids en plus!), et mon budget.



Pour ce qui est de mon lunch. Je dois vous avouer que je suis à demi meilleure. Bien que je fasse des efforts, je ne suis pas toujours capable de prévoir tous mes lunchs. Cependant, je suis chanceuse de faire partie d’un groupe au travail qui commande les délicieuses salades BOCAL livrées dans des pots Mason! Bonjour l’économie de temps ET LE ZÉRO DÉCHET!



Bon, il faut dire que ma conscience zéro déchet s’améliore de jour en jour. Et vous, comment vous vous situez dans votre routine (avec ou sans lunch acheté!)?



Au plaisir de vous rejaser!