Faites de votre chambre la parfaite chambre anti-stress…

S’il y a un endroit chez vous qui devrait vous inspirer la détente à tout coup et encourager un niveau de stress très bas – idéalement absent – c’est bien votre chambre à coucher. Quand on parle d’anxiété, on a beau dire que tout est dans l’attitude d’une personne, avoir un petit havre de paix où se recueillir, ça joue pour beaucoup dans la balance. Voici quelques éléments incontournables pour faire de votre chambre la parfaite chambre anti-stress!

1. Le réveille-matin quasi naturel

Également appelé un simulateur d’aube, il permet un réveil tout en douceur. Le « bip, bip, bip » agressant dans les oreilles de la typique alarme de réveille-matin ne peut certainement pas se qualifier comme une manière de débuter la journée du bon pied! Le simulateur d’aube, lui, commence à éclairer tranquillement votre chambre d’une légère lumière, environ 45 minutes avant l’heure à laquelle vous souhaitez vous lever (préalablement programmée). Certains modèles offrent également des sons dits naturels pour vous aider à sortir du lit de bonne humeur. Un lever du corps avec un peu moins de stress, on aime ça!

via amazon.ca

2. La couverture lourde pour le sommeil, le stress et l'anxiété Dreamhug

*ON A TESTÉ POUR VOUS!* Offerte en format simple ou double, on dit de cette couverture lourde qu’elle favorise les beaux rêves… Bon, n’exagérons pas quand même, mais elle semble passer le test, côté confort et détente. Que ce soit dans son format simple ou double, on apprécie sa douceur, son confort et son concept, c’est-à-dire sa lourdeur (la couverture a des poids) qui apaise réellement. Un petit bémol, par contre : il vaut mieux fixer la couverture au lit d’une certaine façon, car avec ses poids intégrés, il arrive qu’elle se déplace du lit durant la nuit, pour se retrouver au sol, et que ce soit un peu compliqué de simplement tirer dessus pour la ramener à l’ordre. Cependant, si même les enfants disent qu’elle les aide à relaxer (et on s'entend que c'est rare qu'un enfant dit qu'il veut relaxer), c'est que cette couverture a de réels bienfaits!

via dreamhug.ca

3. La lampe de nuit en cristal de sel naturel (ou himalayen)

En plus de son petit look ésotérique qu’on adore, cette lampe – qui se dépose très bien sur la table de chevet – aurait de nombreux bienfaits. On dit que la lampe en cristal de sel purifie l’air d’une pièce, réduisant ainsi les symptômes d’allergie, notamment. Puis, elle aiderait à améliorer le sommeil et pourrait même s’avérer une bonne alliée pour lutter contre la dépression saisonnière. Juste à la regarder, on se sent immédiatement plus zen!

via walmart.ca

4. La table de chevet en matière naturelle, au look apaisant

Le niveau de relaxation que vous recherchez dans votre chambre doit pouvoir se comparer à celui que vous ressentez lorsque vous êtes en vacances, lors d’un voyage où vous ne vivez aucun stress? Et si vous optiez pour une table de chevet naturelle, tout en rotin? On craque pour son look bohème qui ajoute un petit je-ne-sais-quoi de super tendance à n’importe quelle chambre à coucher! Puis, on ne le dira jamais assez souvent : une chambre avec suffisamment de rangement, ça fait du bien aux yeux… car ils ne voient plus traîner mille choses partout! Ce type de table de chevet s’avère donc utile et cute à souhait.

via pinterest.com

5. L’ensemble de draps Supima doux de Casper

*ON A TESTÉ POUR VOUS!* Dormir au frais toute la nuit, même lors de jours de canicule et ce, sans avoir l’air climatisé? Oui, vous ne rêvez pas : il existe bel et bien des moyens d’atteindre cet objectif! Par exemple, l’ensemble de draps Supima doux de Casper s’avère une bonne option. Ses draps en percale de coton sont doux et aérés et ils sont fabriqués avec les fibres les plus longues et fines au monde. Le tissage en percale extrêmement respirant permet une fraîcheur durant la nuit. On aime beaucoup la douceur du matériel, la couture qui épouse le matelas à la perfection et le drap contour, dont « l’élastique » est de très bonne qualité. Le prix est un peu élevé. Mais, pour une bonne nuit de sommeil à ne pas se stresser avec le fait qu’on va suer continuellement, c’est tout de même un bon choix à garder en tête…

gracieuseté de Casper

6. Le diffuseur d’huiles essentielles

L’aromathérapie par les huiles essentielles, vous connaissez? Les adeptes vous diront qu’un diffuseur d’huiles essentielles placé dans la chambre à coucher peut faire des miracles ou presque, pour diminuer votre niveau d’anxiété. Que ce soit en utilisant la lavande, l’eucalyptus, l’orange douce ou encore la bergamote, des huiles qui ont toutes des propriétés apaisantes. Pour faire de votre chambre un environnement super calme, le diffuseur d’huiles essentielles est… essentiel!

via amazon.ca

7. La carpette chauffante

Vous aimez vous promener les pieds nus, mais vous faites parfois le saut en entrant dans votre chambre, car votre plancher est un peu trop froid au goût de vos orteils? Laissez-vous séduire par la petite carpette chauffante à déposer juste devant votre lit! Peu lourde, souvent offerte dans des teintes douces et apaisantes, et avec une possibilité de régler le niveau de chauffage, la carpette chauffante a de quoi vous réchauffer les orteils et le cœur, ahhhh!

via wayfair.ca

8. Le lit pour chien de Casper

Aviez-vous pensé qu’on avait tout bonnement oublié de se soucier du stress de votre petite bête adorée? Oh que non! Pitou n’est pas en reste, quand on parle du concept idéal d’une chambre à l’épreuve de l’anxiété. Ce petit lit pour chien de Casper est fabriqué avec un matelas d’une mousse confortable qui offre un bon soutien et la housse est résistante et lavable en machine.

gracieuseté de Casper

Puis, vous sentez-vous déjà un peu plus détendue?