11 choses à savoir sur Amy Klobuchar

On peut dire que c’est du jamais vu : six femmes font partie des candidats démocrates à se présenter à la course présidentielle pour les élections américaines de 2020! Même si Kamala Harris et Elizabeth Warren sont susceptibles d’être les candidates « sérieuses », celles qui ont plus de chance de se rendre jusqu’à la ligne d’arrivée, les quatre autres politiciennes ne laissent pas leur place pour autant! Voici donc 11 faits rapides sur Amy Klobuchar.

1.

Amy est l’auteure de deux livres : Uncovering the Dome, paru en 1986, et son autobiographie, The Senator Next Door : A Memoir from the Heartland, parue en 2015.

2.

Quand elle pense à un mets ou un aliment réconfortant, l’image d’une pomme de terre cuite au four lui vient instantanément en tête!

Shutterstock - philipphoto

3.

Durant ses études en science politique à l’université Yale, elle a fait un stage avec l’équipe du vice-président américain de l’époque, Walter Mondale (en poste de 1977 à 1981).

4.

La chanson pop Fight Song de la chanteuse américaine Rachel Platten, popularisée en 2014, parvient à la motiver à tout coup!

5.

Amy a déjà fait du vélo pendant 11 jours avec son père, parcourant une distance de 1931 kilomètres, en partant de l’État du Minnesota jusqu’à celui du Wyoming.

via Facebook

6.

Dans le milieu de la politique, Amy est reconnue pour être une femme déterminée et ambitieuse, mais aussi un peu perfectionniste et sévère… Ses employés savent exactement à quoi elle s’attend d’eux et ils ne font pas long feu au sein de son équipe s’ils sont incapables de suivre le rythme! Elle est aussi la sénatrice avec le plus grand nombre de lois à son actif.

7.

Elle a adoré le roman The Bonfire of the Vanities (1987), de l’écrivain Tom Wolfe.

8.

Son film préféré est le drame romantique musical The Sound of Music (1965). Elle en connaît toutes les chansons par cœur!

9.

Amy est reconnue pour être la personne par excellence pour faire lever le party sur la piste de danse, lors d’un mariage. Elle serait aussi la dernière invitée à quitter la réception.

10.

Son moment le plus embarrassant? Un jour, elle a échappé une petite culotte très colorée dans l’allée d’un avion, alors qu’elle se rendait à son siège et qu’elle avait dû réorganiser ses bagages. C’est un autre passager qui lui a fait remarquer son « oubli »!

11.

Apparemment, Amy a l’habitude de rester en bons termes avec ses anciens amoureux… En effet, quelques-uns de ses ex ont amassé 17 000$ pour l’aider dans ses campagnes électorales! Amy est mariée à un avocat et enseignant en droit, John Bessler, depuis 1993. Ils ont une fille, Abigail, née en 1995.

via Twitter

Reste à savoir si le support de ses ex la mènera jusqu’à la victoire…

(sources : ici.radio-canada.ca, vogue.com, citypages.com, lamag.com, minnpost.com, msn.com, huffingtonpost.ca et motherjones.com)