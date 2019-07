11 choses à savoir sur Tulsi Gabbard

On peut dire que c’est du jamais vu : six femmes font partie des candidats démocrates à se présenter à la course présidentielle pour les élections américaines de 2020! Même si Kamala Harris et Elizabeth Warren sont susceptibles d’être les candidates « sérieuses », celles qui ont plus de chance de se rendre jusqu’à la ligne d’arrivée, les quatre autres politiciennes ne laissent pas leur place pour autant! Voici donc 11 faits rapides sur Tulsi Gabbard.

Tulsi est la toute première candidate à se présenter à la course aux élections présidentielles américaines à être une pratiquante de l’Hindouisme. Son père est Catholique et sa mère, Hindoue, alors à l’adolescence, Tulsi en est venue à la conclusion que l’Hindouisme était la religion qui la représentait le mieux.

Elle a été élevée à Hawaï. Selon elle, la proximité avec l’océan est peut-être la raison qui explique pourquoi la protection de l’environnement est si importante à ses yeux. Les énergies renouvelables occupent d’ailleurs une place prioritaire au cœur de son programme électoral.

Tulsi entame chacune de ses journées avec une séance de yoga et de méditation.

À l’adolescence, Tulsi avait l’habitude de donner un coup de main à son père qui était un membre d’une organisation s’affichant contre le mariage entre deux personnes du même sexe. Pour elle, il est important que les gens comprennent que les croyances homophobes de cette organisation ne sont pas du tout les siennes et qu’elle n’y est plus associée, d’aucune façon. Elle a ainsi présenté des excuses publiques.

Depuis son enfance, elle excelle dans les arts martiaux. Elle a même donné des cours d’arts martiaux, en 2002.

Le taro, une plante exotique et comestible originaire du sud de l’Asie, est un de ses aliments favoris. Psitt : pour la comparaison, on dit que sa texture et son goût s’apparentent à ceux de la pomme de terre.

Elle est une vétérane de la guerre en Irak. Elle y a effectué un service militaire d’un an, de 2004 à 2005.

À 21 ans, Tulsi est devenue la plus jeune élue du Sénat de l’État d’Hawaï! Elle est née le 12 avril 1981 et est donc aujourd’hui âgée de 38 ans.

En 2009, elle a reçu un diplôme en marketing et en administration.

Tulsi est végétarienne depuis qu’elle est haute comme trois pommes.

Le surf est son activité préférée. Quand son agenda ultra chargé lui permet et qu’elle est à la maison, à Hawaï, elle se fait un devoir d’aller surfer de deux à trois fois par semaine.

Reste à savoir si, lorsque Tulsi regarde au loin et voit la mer s’étendre à perte de vue, elle voit poindre à l’horizon une victoire électorale…

