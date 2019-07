13 choses à savoir sur Marianne Williamson

On peut dire que c’est du jamais vu : six femmes font partie des candidats démocrates à se présenter à la course présidentielle pour les élections américaines de 2020! Même si Kamala Harris et Elizabeth Warren sont susceptibles d’être les candidates « sérieuses », celles qui ont plus de chance de se rendre jusqu’à la ligne d’arrivée, les quatre autres politiciennes ne laissent pas leur place pour autant! Voici donc 13 faits rapides sur Marianne Williamson.

1.

Marianne est décrite comme la candidate « marginale » des élections américaines de 2020. Pourquoi? Parce qu’elle a une approche très spirituelle face à la campagne électorale et à la vie en général. D’ailleurs, elle a répété que les États-Unis ont besoin de connaître un éveil spirituel… Qualifiée de « gourou » par certains, elle offre, entre autres, des séminaires de trois jours sur la « convergence de la femme, de la déesse et de l’amante ».

via Twitter

2.

Parmi ses promesses électorales, la candidate démocrate promet de verser une compensation financière de 100 milliards de dollars aux Afro-Américains, pour l’esclavage.

3.

Durant les années 1980, l’actrice Laura Dern a habité chez Marianne! Celle-ci étant une amie de la famille Dern, elle a accueilli Laura quand elle a souhaité quitter le domicile familial, alors qu’elle n’avait que 15 ans.

4.

Marianne est l’auteure de 13 livres dont le bestseller A Return to Love : Reflections on the Principles of A Course in Miracles (paru en 1992) qui a figuré au palmarès des meilleures ventes pendant 39 semaines.

5.

Après l’école secondaire, Marianne s’est dirigée vers des études universitaires en théâtre et en philosophie. Elle a fini par décrocher pour quitter la Californie et se rendre à New York dans l’espoir de faire carrière en tant que chanteuse dans un cabaret.

6.

Elle a déjà rencontré Jackie Kennedy et elle a été complètement intimidée par la prestance et le charisme de cette grande dame!

7.

Marianne est une fan finie du film de 2009 Avatar! Selon elle, ce long-métrage peint un portrait réaliste de ce qui se passe présentement au cœur de la société américaine…

via Twitter

8.

La candidate démocrate a un passé plutôt olé olé et elle ne s’en cache pas. D’ailleurs, si on lui demande de nous raconter les années 1970 dans sa vie, elle résumerait cette décennie en deux mots : « garçons » et « drogue »!

9.

Côté cuisine, Marianne n’a apparemment pas de mets préféré.

10.

La chanson I Will Survive (1978) de Gloria Gaynor est toujours son premier choix lors d’une soirée de karaoké.

11.

Le chanteur du groupe rock Aerosmith, Steven Tyler, a déjà remercié publiquement Marianne pour l’avoir aidé à se défaire de sa dépendance à l’alcool et à la drogue.

12.

Il lui arrive de donner des conférences sur la perte de poids « spirituelle »…

13.

Par le passé, elle a fait de nombreuses apparitions à l’émission d’Oprah Winfrey, ce qui a poussé plusieurs à se demander si elle était la conseillère spirituelle de la célèbre animatrice.

via YouTube

Reste à savoir si elle aura l’appui d’Oprah dans sa course aux élections présidentielles…

(sources : ici.radio-canada.ca, nowthisnews.com, forward.com, countable.us et rollingstone.com)