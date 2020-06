Alors que le déconfinement va bon train au Québec et au Canada, on en vient à avoir un peu de recul sur toute la situation des derniers mois, sans pour autant cesser de prendre nos précautions contre la propagation de la COVID-19 qui, elle, refuse de s’accorder une pause. Ainsi, quelques statistiques font surface sur le « lifestyle » des Canadiens et des Québécois, durant cette pandémie, et vous pourriez être surpris des résultats…

À l’évidence, cette fameuse pandémie de la COVID-19 et le confinement de la population qui s’en est suivi – aux quatre coins de la planète – ont eu un impact majeur sur notre rythme de vie. En termes de bouleversement de routine quotidienne, difficile de faire mieux! Trois mois se sont écoulés depuis le début de l’isolement à la maison pour nous, au Québec. Ainsi, on est en mesure de voir des grandes « tendances » se dessiner, en lien avec les changements à nos habitudes de vie.

13 statistiques marquantes sur nos habitudes de vie, durant la pandémie

95% des Canadiens et des Québécois se lavent plus souvent les mains. 92% de la population canadienne pratique bien la distanciation physique (ce 2 m de distance entre les personnes qui vivent à une adresse différente ou dans les endroits publics). 14% des Canadiens disent consommer davantage d’alcool, depuis le début de la pandémie. 70% des Québécois estiment avoir cuisiné plus de bons petits plats réconfortants et autres recettes de toutes sortes, durant les mois d’avril et de mai 2020, qu’à l’habitude. 69% de la population québécoise a été plus portée à se tourner vers l’achat local, en cette période de pandémie. 68% des Canadiens confirment avoir passé une plus grande portion de temps à surfer sur le net. Certains sites de rencontres québécois ont vu leurs inscriptions faire un bond à la hausse de 20%, en plein confinement. Le fameux binge-watching de téléséries a, quant à lui, connu un essor de 63% auprès de la population canadienne. La popularité du jeu vidéo, comme passe-temps, a connu une ascension de 22%, au Canada. 53% des Québécois maintiennent faire davantage de marche, de course à pied ou de jogging, depuis le mois de mars dernier. Une autre statistique révèle que 72% de ces adeptes de l’activité physique souhaitent maintenir leur rythme d’exercice, une fois qu’on aura dit « au revoir » à la COVID-19. Règle générale, les femmes disent consacrer 2 heures 34 minutes de plus aux tâches ménagères, en confinement, alors que les hommes, eux, estiment cette part d’occupation supplémentaire de leur temps à 2 heures 10 minutes. Les vêtements dits « mous » ont la cote, en confinement, c’est simple à comprendre. Fait intéressant : il semblerait que 8% des femmes (et ce, au niveau de la population mondiale) ont boudé leur soutien-gorge durant leur isolement à la maison! Dans tous les pays et territoires du monde, on évalue que 20% des couples font plus souvent l’amour, depuis le début du confinement. Du même coup, 1 personne sur 3 ressentirait davantage de pulsions sexuelles, depuis la pandémie.

Laquelle de ces statistiques vous surprend le plus?

(sources : 150.statcan.gc.ca, iheartradio.ca, journaldemontreal.com, quebec.huffingtonpost.ca, cosmopolitan.fr, sudouest.fr, prnewswire.com et 20minutes.fr)