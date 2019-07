14 choses à savoir sur Kirsten Gillibrand

On peut dire que c’est du jamais vu : six femmes font partie des candidats démocrates à se présenter à la course présidentielle pour les élections américaines de 2020! Même si Kamala Harris et Elizabeth Warren sont susceptibles d’être les candidates « sérieuses », celles qui ont plus de chance de se rendre jusqu’à la ligne d’arrivée, les quatre autres politiciennes ne laissent pas leur place pour autant! Voici donc 14 faits rapides sur Kirsten Gillibrand.

Durant son enfance et son adolescence, elle voulait que tout le monde l’appelle Tina. Ce n’est que quelques années après avoir terminé ses études en droit qu’elle a renoué avec le prénom que ses parents lui ont accordé à la naissance, c’est-à-dire Kirsten!

En parlant de surnom, dans le milieu de la politique, on la surnomme la « sénatrice de #MoiAussi (#MeToo) », car elle est extrêmement impliquée dans les droits des victimes d’agressions et de harcèlements sexuels. Elle est également la seule candidate démocrate à mener une campagne ouvertement féminine.

Elle a appris à parler le mandarin à l’université, grâce à sa colocataire d’origine chinoise.

Kirsten a un chien qui s’appelle Maple.

Sa chanson préférée à chanter lors d’une soirée karaoké? Good As Hell de la rappeuse américaine Lizzo, une pièce popularisée en 2016.

L’environnement et la santé sont deux choses très importantes pour elle. Du coup, elle encourage toutes les personnes à être plus « vertes », pour un monde plus propre et en santé. Ainsi, avec de beaux endroits verts, l’envie de passer du temps à l’extérieur, à respirer de l’air frais, est plus forte. Pour profiter du plein-air, Kirsten apprécie le tennis. D'ailleurs, elle a déjà enseigné le tennis dans un camp de jour.

Elle a rencontré son mari lors d’un rendez-vous de type « blind-date ». Ensemble, ils ont aujourd’hui deux fils, nés en 2003 et 2008.

Kirsten est toujours bien mise, à la fois fashion et élégante, pour convenir à la facette « politicienne » de sa personne, mais quand elle relaxe à la maison, le week-end, elle refuse catégoriquement de porter autre chose que des jeans!

Normalement, si elle dort huit heures, elle sera en forme le lendemain. Cependant, s’il n’en tenait qu’à elle, elle opterait plutôt pour neuf heures de sommeil tous les jours.

La framboise est l’aliment qu’elle préfère, toutes catégories confondues.

Kirsten a détesté le dernier épisode de la télésérie Game of Thrones!

Elle aime beaucoup les actrices et humoristes Tina Fey et Amy Poehler.

Elle reconnaît qu’elle a tendance à parler beaucoup trop vite!

Qu’est-ce qui la rassure le plus quand elle a besoin d’être réconfortée? Un bon verre de whisky!

Reste à savoir si elle pourra bientôt trinquer à sa victoire…

