5 traditions de Pâques insolites à travers le monde

Dans d’autres pays, Pâques n’a rien à voir avec un brunch en famille ou des lapins chocolatés offerts aux enfants ! Voici cinq des traditions les plus étonnantes.



En Inde, un carnaval de Pâques

Même si le christianisme est pratiqué par seulement 2,5 % de la population indienne, les célébrations de Pâques y sont très élaborées. Dans l’état de Goa, dans l’ouest du pays, la fête pascale est carnavalesque. On la souligne par des spectacles de rue, des danses et chansons en plein air. On est loin de la cueillette de l’eau de Pâques !



En Italie, des célébrations explosives

Shutterstock

À Florence, la tradition veut que l’on fasse exploser un chariot rempli de feux d’artifice à la fin de la messe du dimanche de Pâques. Un événement important du folklore local, appelé le Scoppio del Carro. Pendant ce temps, au Québec, on se contente d’une inoffensive chasse aux œufs !



En Pologne, un lundi de Pâques tout mouillé

Shutterstock

Se livrer à une guerre d’eau pour célébrer le lendemain de Pâques ? C’est bel et bien ce que font les enfants polonais ! Les garçons pourchassent les filles, armés de fusils à eau ou de seaux bien remplis, et ça se termine dans la rigolade générale. Rien à voir avec nos traditions chocolatées…

En Grèce, un fracas de pots en argile

Shutterstock

Si vous êtes dans la ville de Corfu à onze heures le jour de Pâques, ne traînez pas sous les balcons ! C’est l’heure à laquelle les habitants s’adonnent à la tradition de lancer des pots en argile à la rue, dans un immense fracas collectif. Les pots se brisent et symbolisent le renouveau attendu pour la prochaine année.

En Espagne, une danse macabre

Dans la petite ville de Verges, en Catalogne, les habitants enfilent des costumes de squelette et font la « danse de la mort » pour souligner le Jeudi saint. La procession reconstitue notamment des scènes de la Passion du Christ. Des célébrations intenses !