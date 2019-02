6 idées inusitées pour célébrer la Saint-Valentin

Plutôt que de chercher désespérément une table dans un restaurant bondé le soir de la Saint-Valentin et de se retrouver coincés au comptoir, on opte pour des façons inédites de célébrer la fête des amoureux. Avis aux intéressés !

Fêter à plusieurs

On invite notre famille, nos amis, voire nos collègues (ceux qu’on apprécie, du moins) à se réunir autour d’un bon souper pour célébrer l’amour au sens large du terme. On passera assurément une bonne soirée, et nos proches célibataires nous remercieront de l’initiative !

Offrir du temps

On donne à sa douce moitié un bon pour une soirée en solo, sans les enfants, à utiliser quand elle le souhaite. Le temps n’a pas de prix… et constitue un cadeau aussi simple que précieux !

Se remémorer le passé

nd3000 / Shutterstock

Et si on revivait notre tout premier rendez-vous, celui qui nous a permis de faire la connaissance de l’être cher ? Qu’on se soit rencontrés dans un bar sombre ou au sommet du mont Tremblant, on retrace chaque détail – et si on porte la même tenue qu’à l’époque, c’est encore mieux. Nostalgie, quand tu nous tiens…

Prendre le large

Marc Lachapelle

On loue un chalet au fin fond des bois ou, mieux encore, on opte pour une cabane dans les arbres afin de s’isoler du reste du monde pendant 24 heures. Le but ? Retrouver notre couple, loin des soucis du quotidien… ou fuir carrément la Saint-Valentin !

Dormir à l’hôtel

Thinkstock - Fuse

Moins radicale qu’une échappée dans la nature, une nuit à l’hôtel permet de se ressourcer, seule ou à deux. Rien de mieux pour avoir l’impression d’être partie en vacances sans avoir quitté la ville.

Souper dans le noir

Le restaurant Onoir, à Montréal, propose un concept original : manger dans l’obscurité complète, afin de se sensibiliser à la réalité des malvoyants. Cette expérience culinaire qui sort de l’ordinaire promet de mettre vos sens en éveil…

