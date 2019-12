À 34 ans, elle est la plus jeune dirigeante d’un pays! Qui est-elle?

Elle est née le 16 novembre 1985 – elle vient donc de souffler ses 34 bougies – et elle s’implique activement dans la politique finlandaise depuis ses 27 ans. Le 10 décembre 2019, elle est officiellement entrée en fonction en tant que première ministre de la Finlande. Qui est-elle? Sanna Marin, un nom qui passera certainement à l’histoire. Autre moment historique : les 5 partis de la coalition au pouvoir en Finlande sont dirigés par des femmes!

De ministre des transports et des communications, Sanna Marin se voit désormais propulsée au rang de première ministre, devenant du coup la plus jeune personne élue à la tête d’un gouvernement de toute la planète, qui exerce présentement ses fonctions. Pour satisfaire votre curiosité : la première ministre de la Nouvelle-Zélande est âgée de 39 ans, alors que le premier ministre de l’Ukraine, lui, a 35 ans. Cependant, si la tendance se maintient, Sanna Marin pourrait bien être reléguée au second rang des chefs de gouvernement les plus jeunes, car un homme de 33 ans pourrait bientôt diriger l’Autriche.

Peu importe, la sociale-démocrate est ainsi une des cinq femmes à se retrouver aux commandes d’une fonction bien importante, en Finlande. En effet, les cinq formations qui composent la coalition de centre-gauche de ce pays sont dirigées par des mains féminines. Autre fait fort intéressant à ce propos : sur ces mêmes cinq femmes, quatre sont âgées de moins de 35 ans (Sanna et une autre meneuse ont 34 ans, deux ont 32 ans et la dernière a, quant à elle, 55 ans)!

En tout et pour tout, 12 des 19 ministres du cabinet de Mme Marin sont des femmes.

Mais qui est Sanna Marin?

La jeune femme est née à Helsinki (la capitale de la Finlande) et a été élevée par deux mères. La petite famille a bougé à de nombreuses reprises, amenant Sanna à faire ses études à Pirkkala et Tampere (plus au sud du pays).

C’est ainsi que Mme Marin a décroché un diplôme de l’Université de Tampere, en sciences administratives, en 2017. Elle fait néanmoins partie du parlement de son pays natal depuis 2015 et, à 27 ans, elle est devenue présidente du conseil municipal de la ville de Tampere. Au sein du gouvernement finlandais, elle a exercé le rôle de ministre des transports et des communications du 6 juin au 10 décembre 2019.

Ayant donné naissance à une fille, Emma, en janvier 2018, elle croit fermement que chacun devrait passer la majorité du temps en compagnie de sa famille et ses proches, mettant ainsi de l’avant l’idée d’un jour avoir une semaine de 24 heures de travail. Qui sait : peut-être que Sanna Marin insufflera sa passion pour la politique à sa progéniture et lui passera un jour le flambeau?!

En attendant, on ne peut qu’applaudir cette ambitieuse jeune femme!

(sources : leparisien.fr, ledevoir.com, courrierinternational.com, komitid.fr et dazeddigital.com)