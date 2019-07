Avant, après : les Kardashians et le pouvoir du « contouring »!

Grâce à la technologie – et à des applications parfois douteuses à la Face App – il devient possible de modifier notre apparence en un petit clic ou glissement de doigt. Cependant, alors que certains s’amusent à le faire virtuellement, d’autres le font dans la réalité. Les femmes de la famille Kardashian, par exemple, créditent cette technique de maquillage révolutionnaire qu’est le « contouring » pour leur changement d’apparence au cours des dix dernières années… Pour voir des « avant et après » assez frappants, c’est ici!

Ah ce fameux « contouring »! Un mot inconnu il y a quelques années à peine, mais qui, depuis peu, est sur toutes les lèvres lorsqu’une personne – souvent une star – se fait demander si elle est passée sous le bistouri…. Non, non, ce changement d’apparence, c’est le pouvoir du « contouring », tout simplement. Et fait étonnant, c’est parfois vrai!

Petit guide 101 sur le phénomène du « contouring »

Parce que, oui, certaines personnes ignorent encore le concept de cette technique de maquillage. Pourtant, son principe est assez simple : il s’agit de faire ressortir le contour du visage, à l’aide d’un fond de teint. Ce qui peut être réalisé en quelques étapes :

Premièrement, vous devez déterminer la forme réelle de votre visage.

Ensuite, identifiez les parties de votre visage que vous désirez « sculpter », (sous les pommettes, les tempes et le long du nez, pour un effet amincissant, par exemple). Appliquez des touches d’ombre à ces endroits, puis illuminez les endroits sur lesquels vous désirez attirer l’attention (le dessus de la lèvre, le sommet des pommettes, l’arête du nez et sous les sourcils).

Ajoutez un peu de blush (fard à joues, en bon français, si vous préférez) et le tour est joué.

Évidemment, pour une technique plus approfondie du « contouring », des experts du maquillage seront en mesure de vous fournir davantage de précisions.

Les femmes de la famille Kardashian maîtrisent à la perfection l’art du « contouring » et c’est tout à leur honneur!

Quand tout est dans le maquillage

À l’évidence, en regardant des images de type « avant, après » de plusieurs célébrités, on peut en venir à se demander combien de fois elles ont eu recours à la chirurgie esthétique. Certaines l’assument totalement et disent que leur changement d’apparence est le résultat d’un mélange entre de petites interventions, des injections de Botox… et le pouvoir du « contouring »! Parce qu’il est tellement puissant, ce « contouring » qu’on se questionne parfois : est-ce qu’il s’agit d’une illusion d’optique? Ou bien cette photo est-elle une œuvre signée Photoshop?

D’ailleurs, en parlant de Botox, Kim Kardashian a admis y avoir recours une fois de temps en temps. « Oui, j’ai eu des injections de Botox, mais c’est tout, rien d’autre. On pense souvent que je me suis fait refaire le nez. C’est faux! Puis, à mon avis, le Botox n’entre pas dans la catégorie des chirurgies plastiques », explique Kim.

Botox et fillers… parce que c’est facile de s’y perdre!

N’oublions pas que le Botox c’est une chose, mais les fillers, en est une autre. La plus jeune de la famille Kardashian-Jenner, Kylie Jenner de son nom, a avoué que oui, les fillers sont ses alliés, et puis après?! « Les gens pensent que j’ai complètement refait mon visage, de A à Z. Ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité! Ils ne comprennent pas ce qu’une bonne maîtrise du maquillage, une belle coiffure et les fillers peuvent faire. Ceux-ci font de vrais miracles et je ne vais jamais nier que je les utilise », confesse Kylie.

Alors, les fillers, c’est quoi? Ce sont des injections qui visent à remplir les rides dites profondes et les plis cutanés, principalement au niveau du nez et des lèvres. Ils peuvent également être utilisés pour donner plus de volume aux lèvres (comme c’est le cas pour Kylie Jenner), aux pommettes, aux joues et même au menton.

Même si Kylie ne jure que par les fillers – et le « contouring » – sa grande sœur Khloé Kardashian, elle, n’est pas du tout du même avis. « Je ne sais pas si je dois blâmer le Botox ou les fillers, mais une de ces deux interventions a gâché mon visage, selon moi! J’avais le visage complètement engourdi et vide d’expression. J’ai demandé à ce que le produit soit “dissout”, retiré. Je n’aimais vraiment pas ça », raconte Khloé. Ainsi, elle promet que le secret pour son nez plus fin qu’auparavant repose uniquement entre les mains du pouvoir du « contouring »!

Les « avant et après » de la famille Kardashian-Jenner

Kim Kardashian

Janvier 2007

Mai 2019

Khloé Kardashian

Novembre 2007

Janvier 2019

Kylie Jenner

Novembre 2010

Mai 2019

Selon l’avis de plusieurs, Kourtney Kardashian et Kendall Jenner sont les deux femmes de la famille Kardashian-Jenner qui ont le moins changé, au fil des années. À vous d’en juger, en gardant en tête le pouvoir du « contouring »!

Kourtney Kardashian

Octobre 2007

Janvier 2019

Kendall Jenner

Novembre 2010

Février 2019

