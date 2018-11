Outre le Boxing Day, lorsqu’on pense à « soldes », on pense automatiquement au Black Friday. Voici donc quelques faits intriguant sur ce fameux Vendredi fou.

rawpixel / Unsplash

Le jour du Black Friday

Cette vente annuelle célébrée aux États-Unis et au Canada se tient toujours le vendredi suivant l’Action de grâce américaine. Cette dernière, quant à elle, a lieu le dernier jeudi de novembre. Cette année, le Black Friday se tiendra le vendredi 23 novembre 2018.

Ses origines

L’histoire du Vendredi fou est plutôt incertaine. La première référence au Black Friday était en 1866 aux États-Unis alors que la chute du prix de l’or ébranlait le pays. En 1950, le nom Black Friday faisait référence aux foules de consommateurs dans les rues de Philadelphie. Cette tradition s'est étendue progressivement à travers le pays et, dès 1990, cette journée a une portée nationale. Depuis le début de la frénésie du Black Friday, cette journée aurait fait 10 morts et 105 blessés aux États-Unis. Comme quoi les rabais en ligne sont peut-être une meilleure option ! Les consommateurs s’arrachent vêtements, téléphones intelligents, ordinateurs portables, tablettes électroniques, électroménagers, chaussures, bijoux, matelas, voyages et bien d’autres ! Pas pour rien qu’Amazon est un des leaders du Black Friday... on y trouve tout !

freestocks.org / Unsplash

Le Vendredi fou au Canada

Cette période d’aubaines annuelles a traversé la frontière canadienne. Au Québec, on a nommé cette journée le « Vendredi fou ». Certains l’appellent toutefois le « Vendredi noir ». Au Canada, en 2017, 3 millions de personnes ont eu l’intention de faire des achats lors de cette journée promotionnelle. Pour ce faire, 1,2 millions de personnes prévoyaient s’absenter de leur travail afin de profiter pleinement des spéciaux incroyables du Vendredi fou.

Sur ce, bon magasinage — tout en prenant vos précautions ! Vous pouvez aussi attendre au lundi suivant qui se trouve à être le Cyber lundi si vous voulez avoir la certitude de ne pas vous faire piétiner... Ouch!

Vous aimerez aussi