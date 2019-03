Crise au boulot : 5 trucs pour la surmonter

Tensions entre collègues, patron toxique, client pénible ou impression d’avoir choisi la mauvaise carrière, on vit tous des moments difficiles au travail. Voici quelques trucs pour passer à travers ces périodes troublées.

1. Prenez du recul

Saturation et frustration au travail peuvent peser lourd sur le quotidien. Pensez à faire des pauses régulières afin de sortir de la spirale infernale. Il suffit parfois de quelques minutes pour retrouver son calme : fermez les yeux et respirez profondément, étirez-vous ou sortez marcher. Avoir une activité physique régulière et partager des moments de plaisir avec nos proches aident également à y voir plus clair.

2. Déterminez d’où vient le problème

S’agit-il d’une difficulté relationnelle ? Vos tâches ou la nature de vos responsabilités sont-elles en décalage avec vos aspirations ? La culture d’entreprise vous pèse-t-elle ? Si vous avez du mal à mettre le doigt sur le bobo, observez-vous pour repérer les signes d’inconfort : agitation, pensées qui tournent en boucle, manque d’amabilité, insomnie… Quand se déclenchent-ils et pourquoi ?

3. Parlez-en

Parlez de vos difficultés avec des gens en qui vous avez confiance. Un regard extérieur peut vous aider à dédramatiser, et vous vous sentirez moins seul. Au travail, repérez vos alliés et discutez de la situation avec eux. Votre entourage professionnel n’a peut-être pas pris la mesure de votre malaise et, qui sait, il pourrait vous proposer une solution inédite !

4. Repensez vos priorités

Si la crise perdure malgré vos efforts, faites le point . Ce poste est-il crucial pour vous ? Y a-t-il des solutions dans votre environnement professionnel ou à l’extérieur de celui-ci ? Dressez une liste de vos intérêts, de vos compétences, de votre expérience professionnelle et bénévole, et mettez le cap sur un poste où vous vous épanouirez davantage.

5. Remettez les choses en perspective

N’oubliez pas que le travail ne représente qu’une portion de votre vie !

