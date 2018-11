« Mais qu’est-ce que le Cyber lundi ? » certains se demandent. Eh bien c’est une journée de soldes popularisée depuis quelques années avec l’avenement du commerce électronique. Ce sont des rabais offerts en ligne le lundi suivant le Thanksgiving américain. La tradition du Cyber Monday n’est apparue qu’en 2005, lorsque le ­e-commerce commençait tout juste à faire son apparition. C’est un peu comme la version en ligne du Vendredi fou !

Le Cyber Monday en chiffres

Les commerçants américains ont réussi à atteindre des ventes fracassantes lors de cette journée d’aubaines. Plus de 6 milliards de dollars américains ont été dépensés en 2017 aux États-Unis. Un Américain sur quatre, soit 81 millions d’Américains ont fait des achats en ligne lors du Cyber lundi. Les articles les plus populaires étaient les vêtements, les appareils électroniques, les cartes-cadeaux et les jouets. Toutefois, le site qui a surpassé tous les autres n’est nul autre qu’Amazon qui a su récolter 8 millions de transactions l’an passé. Au Canada, d’autres entreprises telles que Walmart, Costco et Bureau en gros ont aussi eu du succès. Outre les promotions sur les biens matériels, vous pourrez profiter de nombreux rabais sur les voyages!

Contrairement au Vendredi noir, les promotions sont en ligne. Il n’y a donc pas d’absentéisme au travail, sauf que les employés magasinent alors qu’ils sont censés travailler ! En 2017, 16 % des travailleurs auraient passé plus d’une heure à regarder les spéciaux sur leur ordinateur au boulot. Au bonheur des employeurs, certains commerçants offrent plutôt la promotion du Cyber week où les soldes durent plus d’une seule journée.

John Schnobrich / Unsplash

Peut-être que les moins téméraires tenteront l’expérience du Cyber lundi après avoir vécu la folie en magasin du Black Friday ! Marquez donc la date du 26 novembre 2018 à votre agenda !

