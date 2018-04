Accouchement imminent de Kate Middleton : tout ce qu'il faut savoir sur le bébé!

Plus que quelques jours avant l’arrivée d’un nouveau bébé royal : l’accouchement de Kate Middleton est prévu le 23 avril. Malgré tous les secrets qui entourent cette naissance, certains détails ont été révélés. Voici ce qu’il faut savoir sur le futur membre de la famille royale britannique!

Comme lors de ses précédentes grossesses, la duchesse de Cambridge devrait accoucher au Saint Mary’s Hospital, dans une aile privée de l’établissement. Pour assurer la totale confidentialité de l’événement, le personnel ne sera prévenu que 5 minutes avant l’arrivée du couple sur les lieux.

De plus, Kate Middleton et son époux, le prince William, seront assistés d'une équipe médicale complète, dont l'un des meilleurs gynécologues du pays (qui a repoussé sa retraite pour superviser la naissance du bébé), trois sages-femmes, une vingtaine d'infirmiers et de médecins de l'hôpital.

La duchesse sera installée dans une suite tout confort avec une grande salle de bain et un service à la chambre digne d’un palace, puisque les repas sont préparés par des chefs et qu’il est possible d’y commander du champagne pour fêter la naissance!

Lorsque le bébé pointera le bout de son nez, c’est William qui annoncera la nouvelle à la reine par téléphone. Ensuite, comme le veut le protocole, la première ministre, Theresa May, sera mise dans la confidence. Enfin, Kensington Palace annoncera officiellement la naissance du bébé et donnera son sexe, son poids et l’heure de la naissance.

Concernant le prénom du bébé royal, les paris vont bon train! Selon les dernières estimations des parieurs, l’enfant pourrait se prénommer Alice, Mary, Victoria ou Alexandra si c’est une fille, ou Albert, Arthur, Frederick ou James si c’est un garçon. Fait inusité, les enfants royaux ne portent pas de nom de famille sur leur certificat de naissance! Une experte de la famille royale a expliqué au Daily Express que le nom sur le certificat sera Royal Highness, c'est-à-dire Son Altesse Royale.