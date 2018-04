La différence de salaires, une cause majeure de rupture?

Un chercheur américain a étudié la façon dont l'argent peut affecter l'état d'une relation, et les résultats sont étonnants !

Un salaire similaire...synonyme de bonheur et longévité?

L’argent peut être une question épineuse au sein d’un couple, et l’étude menée par Patrick Ishizuka, docteur à l'université de Cornell et spécialiste des questions démographiques, confirme que les revenus auraient un impact sur la longévité du couple. Selon le chercheur, plus un couple a des salaires similaires, plus il a de chances de perdurer.

« L'égalité des participations financières de l'homme et de la femme au sein du couple contribue à consolider et à pérenniser leur relation, explique-t-il. D’après son étude, « l'égalité semble favoriser la stabilité ».

Un autre impact

Il estime également que le niveau de vie aurait un impact sur la longévité des couples. Il a constaté dans ses recherches que dans les années 1960, par exemple, les divorces se multipliaient chez les couples à faible revenu. Malgré le fait que cette catégorie de couple valorise davantage le mariage, leur manque de moyens était un obstacle à la réalisation de projets et minait la relation, entraînant ainsi une séparation.

Le docteur conseille aux couples de prendre le temps de se connaître avant de se passer la bague au doigt et de s'entendre sur la répartition financière au sein du foyer, question qu’il n’y ait pas de déconvenue par la suite.

Trucs pour économiser