Grand ménage du printemps : 5 astuces pour se motiver !

Votre plan tient compte de chaque coin de la maison, vos produits de nettoyage sont réunis ; c’est le temps de passer à l’action ! Nos trucs pour donner un coup de fouet à votre motivation... et la conserver tout au long du processus.

Au lieu de prévoir tout faire le même jour (et de repousser l’échéance…), intégrez de courtes périodes de nettoyage à votre semaine. Une heure par ci, une demi-heure par là… Le ménage sera fini avant que vous ne l’ayez réalisé !

Faites un échange de bons procédés : un jour chez l’un, le jour suivant chez l’autre. S’attaquer au grand ménage à plusieurs rend la tâche nettement plus agréable ! Ces paires de bras supplémentaires faciliteront aussi le déplacement des gros électroménagers et des meubles, question de ne négliger aucun angle de la maison.

3. Monter le volume

Pour passer l’aspirateur ou le chiffon avec entrain, choisissez des chansons qui vous donnent envie de bouger et de danser. Même si vous chantez faux, ne vous privez pas d’entonner le refrain : c’est bien moins intimidant qu’une prestation au karaoké !

4. Utiliser des produits écoresponsables

Récurer avec de l’eau de Javel et autres produits irritants n’est vraiment pas agréable, en plus d’être nocif pour la santé et l’environnement. Concoctez des nettoyants maison agréablement parfumés ou offrez-vous des produits écoresponsables, pour une maison qui sent le frais et une conscience environnementale apaisée.