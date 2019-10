Harry et Meghan en pause : les moments-clés qui ont mené à la crise!

Dès la mi-novembre, le prince Harry et son épouse Meghan Markle prendront une pause loin des projecteurs et de leurs responsabilités royales, un congé qui devrait s’étendre sur six semaines. Pourquoi, se demandent certains? C’est assez clair, ont envie de leur répondre d’autres! En effet, les dernières années ont été extrêmement éprouvantes pour le couple, spécialement pour la duchesse de Sussex. Voici les moments-clés qui ont mené à cette « crise »…

C’est à Los Angeles, chez la maman de Meghan, que la petite famille compte célébrer l’Action de grâce (le 28 novembre, aux États-Unis), cette année. Cependant, les trois valises royales – celles du prince Harry, de Meghan et de leur fils Archie (qui aura prochainement six mois) – contiendront suffisamment de vêtements et d’essentiels de beauté et de santé pour six semaines, plutôt que seulement pour un long week-end. Pour l’instant, on ignore si la famille prévoit demeurer en sol américain durant six semaines, mais une chose est certaine : elle se tiendra bien loin du Royaume-Uni, au moins jusqu’à Noël.

On mentionnait récemment la possibilité que le prince Harry et son clan choisissent de quitter le Royaume-Uni de façon définitive, peut-être pour le Canada. D’ailleurs, notre astrologue Ginette Blais a elle aussi sa petite idée et prédiction à ce sujet… « Déménager pour toujours : non! C’est une autre forme qu’a pris le cri du cœur du prince Harry pour que les paparazzis et journalistes laissent en paix sa famille. J’opte pour un pied à terre canadien, si la folie médiatique toxique dont sa femme est victime continue ».

En attendant cet éventuel grand changement de code postal, voici une petite échelle du temps des moments marquants derrière cette pause de la royauté nécessaire pour Harry et sa douce.

Timeline de la vie scrutée à la loupe de Meghan et Harry

Juin 2016 : Meghan Markle tombe dans l’œil des médias et, du coup, des paparazzis, alors qu’elle commence officiellement à fréquenter le prince Harry.

27 novembre 2017 : La bonne nouvelle fait le tour du monde… Eh oui : Harry et Meghan sont fiancés! Par la même occasion, la potentielle future princesse doit faire face à des commentaires racistes, étant l’enfant d’un père à la peau blanche et d’une mère afro-américaine…

Automne 2017-printemps 2018 : Meghan devient le sujet numéro un des tabloïds britanniques. Pourquoi? Parce que selon certains, elle ne porte pas toujours les bonnes tenues, elle n’agit pas selon le protocole royal – ce qui déplairait grandement à la reine Elizabeth II – et elle serait apparemment en froid avec sa future belle-sœur, l’épouse du prince William, Kate Middleton.

19 mai 2018 : Meghan épouse le prince Harry, lors d’une spectaculaire et touchante cérémonie dont tout le monde se souvient.

Octobre 2018 : La duchesse et son prince annoncent qu’ils attendent la venue d’un premier enfant. La folie médiatique reprend son cours : les tenues de grossesse de la future maman, son attitude, sa santé, etc., tout y passe et s’ajoute à ça (encore!) son éternelle chicane avec Kate, sa relation conflictuelle avec son père et la manière dont elle entend élever un enfant royal de « race mixte », en prime avec la nationalité américaine et britannique…

6 mai 2019 : Le petit Archie Mountbatten-Windsor voit le jour… et il est mignon comme tout.

Été 2019 : Les tabloïds britanniques reprochent à Meghan de se cacher et de ne pas pleinement remplir ses responsabilités en tant que membre de la royauté, durant son congé de maternité…

Début octobre 2019 : Le prince Harry et Meghan annoncent qu’ils poursuivent des médias britanniques, principalement le tabloïd Mail on Sunday, pour tous les articles négatifs dirigés contre Meghan depuis des années. Au cœur desdites publications, on retrouve une lettre privée de la duchesse adressée à son père, ainsi que des remarques désobligeantes lors de sa grossesse et concernant son rôle de mère. Harry lance un cri du cœur pour que toute cette intimidation contre son épouse cesse.

Mi-octobre 2019 : Un documentaire sur le couple royal est présenté et, dans celui-ci, on voit une Meghan émotive qui admet qu’elle ne va pas très bien… Une source confie que le couple prendra prochainement une pause.

Parce qu’on s’entend qu’à un certain point, assez c’est assez!

(sources : envedette.ca, slate.com, insider.com et bet.com)