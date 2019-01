Plus que quelques semaines avant l’arrivée du prochain bébé royal! Alors que l’excitation devrait être à son comble, voilà qu’on apprend que les futurs parents dudit bébé, le prince Harry et Meghan Markle, s’enlignent pour passer la Saint-Valentin chacun de leur côté… Il s’agit de leur premier 14 février en tant qu’époux, en plus! Une tempête de neige viendrait-elle de s’abattre sur leur paradis amoureux ensoleillé? On fait le point, ici.

Pas de panique : la Terre ne vient pas d’arrêter de tourner! D’accord, pour plusieurs, la Saint-Valentin est la journée par excellence pour se chouchouter en amoureux – et entre amis aussi, pourquoi pas! – pour se sucrer le bec avec du chocolat et des petits cœurs à la cannelle comme s’il n’y avait pas de lendemain et pour pleurer sa vie devant les films romantiques les plus quétaines. C’est souvent ça, le plan, pour le commun des mortels. Mais, rappelons-nous que la famille royale britannique ne fait pas les choses comme tout le monde… Ainsi, le prince Harry a vu apparaître un voyage « d’affaires » à son agenda, plutôt qu’un souper aux chandelles, pour le 14 février.

Respecter ses engagements

Bon, on entend déjà des milliers de femmes, aux quatre coins de la planète, dire que c’est cruel d’abandonner son épouse enceinte le jour de la fête de Cupidon, peu importe son excuse. Que tout amoureux devrait en faire sa priorité. Cependant, le prince Harry a une très bonne raison de laisser Meghan et l’enfant qu’elle porte au palais : il doit se rendre en Norvège pour faire honneur à l’armée qui célèbrera alors le 50e anniversaire d’un exercice militaire ancestral et important. Le prince Harry, c’est un homme de cœur, mais aussi de tête, qui accorde beaucoup d’importance à ses fonctions en tant que capitaine général des Royal Marines. Bref, oui, Meghan sera seule pour la Saint-Valentin, mais elle sera certainement fière de son homme!

L’importance d’être sa propre Valentine…

Et que personne ne vienne prendre la duchesse de Sussex en pitié parce qu’elle sera « abandonnée » par son prince à la Saint-Valentin. En effet, Meghan est d’avis que toute femme devrait d’abord et avant tout souhaiter être sa propre Valentine… En 2015, elle avait publié une lettre ouverte s’adressant à elle-même sur le sujet, via son ancien blogue. En gros, elle y disait qu’il faut cesser de s’autocritiquer et d’être aussi sévère envers soi-même. Une Saint-Valentin en célibataire (c’était son cas à l’époque), c’est l’occasion rêvée pour prendre du temps pour soi et apprécier ce petit moment en tête-à-tête avec la fantastique personne que l’on est! Puis, de se faire plaisir : Meghan, elle, avait l’habitude de s’acheter une belle paire de chaussures, à la Saint-Valentin. Une gâterie qu’elle se faisait à elle-même pour se féliciter de travailler aussi fort et parce qu’il ne faut jamais attendre après quelqu’un d’autre (un prince charmant ou non!) pour se faire offrir un beau cadeau.

Meghan a toujours été fière d’être sa propre Valentine… et elle poursuit la tradition, à sa façon, encore cette année!

Et vous, vos plans pour le 14 février, ils ressemblent à quoi?

