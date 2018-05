Un homme du Bronx qui était sans emploi est soudainement devenu multi millionnaire le mois dernier après avoir acheté un gratteux.

Le jeune homme âgé de 24 ans s’était procuré un billet de loterie à gratter après avoir magasiné un habit pour célébrer son anniversaire. Au début, il était convaincu qu’il avait remporté 5 000 dollars, mais il s’est ensuite rendu compte que plusieurs autres chiffres suivaient au fur et à mesure qu’il continuait de gratter. Il avait remporté le gros lot de 5 millions!

Il a déposé le billet et s’est mis à sautiller de joie partout dans sa maison lorsqu’il a réalisé qu’il était devenu millionnaire.

À partir de ce moment, la vie de l’homme a changé du tout au tout, mais également celle de sa mère. La femme a eu deux emplois simultanément chez McDonald’s et Burger King pendant de nombreuses années afin d'arrondir les fins de mois, alors qu'elle élevait ses deux enfants.

Le fils millionnaire a donc décidé de lui acheter une maison pour lui montrer sa reconnaissance et la remercier pour tous les sacrifices qu’elle a faits pour lui et son frère. Le nouveau riche a d’ailleurs acheté une deuxième maison dans laquelle il compte vivre avec son frère et sa fillette.

Ce jeune père de famille compte également mettre de l’argent de côté pour sa fille de 4 ans et il désire placer à la banque 1 million de dollars. Avec le reste, il aimerait beaucoup réaliser son rêve d’ouvrir son propre garage automobile.

Mais les histoires de gagnants à la loterie ne sont pas toujours celles qui finissent le mieux, demandez-le à la famille Lavigueur.

Plusieurs nouveaux riches sont ciblés par des personnes malintentionnées, ou ils sont carrément victimes de harcèlement et de violence. C’est pourquoi le jeune homme aurait préféré demeurer anonyme, mais selon les règlements de la loterie, l’homme ne pourrait réclamer son montant sans avoir à participer à une annonce publique.

On espère que cet homme et sa famille pourront débuter une nouvelle vie qui sera plus reposante que ce qu’ils ont connu au cours des deux dernières décennies!

