Intimidation : prince Harry en a marre de voir Meghan Markle souffrir!

Meghan Markle par-ci, Meghan Markle par-là, la duchesse de Sussex par-ci, la duchesse de Sussex par-là : s’il y a une personne dont le nom se retrouve dans la presse britannique pratiquement tous les jours, c’est l’épouse du prince Harry. Eh bien, ce dernier a le cœur brisé de voir sa princesse jouer à la brave, alors que les commentaires désobligeants à son égard continuent de se multiplier! Du coup, Harry intime l’ordre aux médias de lâcher le morceau.

On dit parfois que l’amour est plus fort que tout… Meghan Markle est clairement une adepte de cette « philosophie » de vie! En effet, depuis sa rencontre avec le prince Harry et le début de leur relation, en juin 2016, la belle Meghan a démontré à maintes reprises qu’elle est prête à tout pour l’homme de sa vie. Elle a notamment abandonné sa carrière d’actrice, elle s’est retirée des réseaux sociaux et elle tente, à sa façon, de se plier à certaines exigences de la reine et de la famille royale sans perdre son « essence », ses convictions, ses valeurs et sa personnalité. Tous ces compromis valaient certainement le coup : Meghan file le parfait bonheur avec son époux royal et elle est la fière maman du petit Archie, né le 6 mai dernier.

Malgré tout ça, les tabloïds britanniques ne cessent de s’acharner sur la duchesse : elle est trop ci, pas assez ça, etc. Meghan prend sur elle depuis beaucoup trop longtemps et là, son mari vient d’éclater. Le prince Harry refuse de voir l’histoire se répéter et veut éviter à tout prix que sa femme en vienne à recevoir le même traitement cruel que sa mère, la princesse Diana…

Un royal cri du cœur

Toutes les mères s’entendront pour dire qu’être une nouvelle maman comporte son lot de stress. Alors, imaginez avoir sans cesse les projecteurs braqués sur vous et certains journalistes sans scrupule saisir n’importe quelle occasion pour vous critiquer! Ça ressemble pas mal à ce que Meghan vit au quotidien. Le couple royal a donc décidé de porter plainte contre un média en particulier et le prince n’y est pas allé par quatre chemins pour faire entendre son point de vue, en émettant un communiqué de presse. Dans celui-ci, on retrouve des passages particulièrement éprouvants et poignants : « En tant que couple, nous croyons à la liberté des médias et à des reportages véridiques et objectifs. Nous les considérons comme une pierre angulaire de la démocratie et, dans l’état actuel du monde – à tous les niveaux – nous n’avons jamais eu autant besoin de médias responsables. Malheureusement, ma femme est devenue la dernière victime des tabloïds britanniques qui lancent des campagnes contre des individus sans penser aux conséquences. Ces publications ont été capables d’écrire mensonge après mensonge à ses dépens juste parce qu’elle ne se montrait plus lors de son congé de maternité. Mais c'est la même femme qu’il y a un an lors de notre mariage, la même que celle que vous voyez en ce moment en Afrique du Sud. Pour ces médias, c’est un jeu, un jeu que nous refusons de jouer depuis le début. J’ai été le témoin silencieux de sa douleur en privé pendant trop longtemps. Se taire et ne rien faire serait contraire à tout ce en quoi nous croyons ».

Et que dire de ce cri du cœur, lancé par le prince…

« J’ai vu ce qui se passe lorsqu’une personne que j’aime est “objectifiée” au point qu'elle ne soit plus traitée ou considérée comme une vraie personne. J’ai perdu ma mère et maintenant, je vois ma femme être la victime des mêmes intérêts puissants ».

Impossible de ne pas avoir envie de dire bravo au prince Harry qui tente tout pour mettre fin à cette impitoyable intimidation… et impossible de ne pas avoir envie de faire un gros câlin réconfortant à Meghan!

(sources : people.com et parismatch.com)