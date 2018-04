Qui est invité (ou pas) au mariage royal?

L’un des célibataires les plus convoités de la planète va convoler en justes noces, le 19 mai prochain, avec l’actrice américaine Meghan Markle. Plus de 2600 invitations ont été envoyées, mais le choix des convives suscite beaucoup de polémique.

Ce sera le mariage de l’année !

Près de 600 proches et amis du couple ont été conviés à l’échange du consentement à la chapelle Saint George du château de Wind­sor. Plus de 2000 autres personnes auront le grand privilège d’assister à la réception dans le parc du château de Windsor. Enfin, selon Harper's Bazaar, un comité plus restreint d’invités devrait poursuivre les festivités à Frogmore House, une résidence royale non loin du château de Windsor. Mais parmi la liste des invités, certains manqueront cruellement à l’appel.

C’est le cas par exemple du couple Obama, pour­tant ami avec les futurs mariés. La première ministre britan­nique, Theresa May, sera également absente. Dans un commu­niqué, le palais de Kensing­ton a en expliqué les raisons : « Il a été décidé, après consul­ta­tion avec le gouver­ne­ment de Sa Majesté, que les leaders poli­tiques – qu'ils soient britan­niques comme de la scène inter­na­tio­nale – ne soient pas sur la liste pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle.»

Autres grands absents à l’événement, certains membres de la famille de Meghan Markle : le neveu de la mariée, Tyler Dooley, et sa mère ainsi que la demi-sœur de Meghan Markle, Samantha Markle, et son demi-frère, Thomas Markle Jr. La future mariée aurait des relations difficiles avec sa belle-famille.

Quant aux chanceux présents, certains sont assez… surprenants. Il semblerait que le prince Harry aurait invité deux de ses ex-blondes : Chelsy Davy (sept ans en relation avec le prince) et Cressida Bonas (deux ans). Un ami de longue date du prince a confié au Daily Mail que les deux jeunes femmes avaient reçu une invitation. « Harry est resté ami avec Chelsy et Cressida, donc elles seront là, dit-il. Il s'est assuré qu'il n'y ait pas de ressentiment quand ils ont rompu. Je ne crois pas que cela dérange Meghan.»

Du côté des vedettes, on s’attend à voir les actrices Priyanka Chopra et Abigail Spencer ainsi que la joueuse de tennis Serena Williams, des amies de la future mariée.