Jason Priesley à Montréal pour une bonne cause!

Avis aux fans de l’incontournable série des années 1990 Beverly Hills 90210 : Jason Priestley était de passage à Montréal cette semaine ! En effet, l’acteur originaire de Vancouver était venu apporter son soutien en tant qu’ambassadeur de la campagne « Achetez-en une, donnez-en une » au profit du Club des petits déjeuners. L’homme qui incarnait le beau Brandon Walsh dans la populaire émission s’est montré aussi fascinant que son personnage en répondant à nos questions et à notre quiz « Connais-tu ton Beverly Hills 90210» !

Getty Images

Directement interpelé par la cause du Club des petits déjeuners

Lui-même père deux enfants, Jason Priestley a été directement touché par la cause du Club des petits déjeuners. Ému d’apprendre qu’au Canada, un enfant sur quatre arrive à l’école le ventre vide, il a accepté le titre de porte-parole sans hésiter et s’est joint à Alexandra Diaz pour soutenir l’initiative.

Le programme est simple : jusqu’au 31 mars 2020, Mott’s Fruitsation fera le don d’une compote au Club des petits déjeuners, pour chaque compote achetée en épicerie.

Toujours « sexe-symbole » 30 ans plus tard

Lors de notre entrevue, Jason nous a révélé ses habitudes pour entretenir sa grande forme physique. Les journées stressantes s’achèvent par une séance au gym, et lorsqu’il n’est pas à la maison, il trouve toujours le moyen de prendre du temps pour lui et pour son entrainement. En tournage, il s’entraine également dans sa roulotte sur le plateau ! Après tout, le sport est pour lui la meilleure façon d’évacuer son stress.

Depuis son passage dans la série Beverly Hills 90210, Jason porte l’étiquette de « sexe-symbole ». Le père de famille, qui habite maintenant en Californie avec ses proches, nous a tout de même confié son meilleur conseil de dating : la franchise, c’est toujours le plus payant !

Si Jason Priestley ne se croit pas superstitieux, il avoue tout de même consulter son horoscope. Lui qui est né le 28 aout, donc sous le signe astrologique de la Vierge, il représente tout à fait les individus natifs de ce signe, discrets et très agréables à côtoyer.

Jason Priestley nous a aussi révélé être inspiré par les grands noms de l’industrie cinématographique et télévisuelle, tels qu’Alfred Hitchcock (Psychose, Les Oiseaux, Sueurs froides), Martin Scorsese (The Irishman, Taxi Driver, Raging Bull) et Ridley Scott (Alien, Gladiator, Blade Runner).

Et pour son résultat à notre quiz sur Beverly Hills 90210 ? Il a bien entendu réussi haut la main !

Jason Priestley incarne désormais le personnage principal dans la populaire série Private Eyes depuis 2016. À ne pas manquer !