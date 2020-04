La petite histoire du Jour de la Terre 

Une journée par année consacrée pleinement à l’activisme environnemental ? Dans le contexte d’inquiétude climatique actuel, ce n’est pas un luxe. Coup d’œil sur le Jour de la Terre, qui a lieu chaque 22 avril.



Le Jour de la Terre, c’est l’occasion de crier notre amour de l’environnement et de s’engager à sauver la planète. Pour y participer pleinement, faut-il sortir pancartes et slogans ? Prendre l’air en forêt et apprécier les bienfaits de la nature ? Adopter un mode de vie zéro déchet ? Assister à des conférences ou regarder des documentaires sur le sujet ? Toutes ces réponses sont bonnes !



Ce qui est certain, c’est que la journée est soulignée avec de plus en plus d’ampleur chaque année. En 2018, par exemple, les Québécois ont participé à de nombreuses corvées citoyennes.



Bien entendu, les initiatives sont sur pause présentement avec la Covid-19, mais il est tout de même important de se mobiliser autrement, en ligne, pour l'édition de 2020. Notre collègue Ginette Blais fera même la numérologie de la «Journée de la Terre» demain, soyez au rendez-vous!

Un mouvement né aux États-Unis

C’est à l’effervescent mouvement contre-culturel américain des années 1970 que nous devons cette tradition du 22 avril. Le premier Jour de la Terre a en effet eu lieu en 1970 aux États-Unis, à l’initiative d’étudiants de l’Université Harvard qui réagissaient ainsi à un déversement de pétrole au large de Santa Barbara, en Californie.



Puis, un homme farouchement déterminé, nommé Denis Hayes, a réussi à faire du Jour de la Terre un événement souligné partout dans le monde. Il a fallu 20 ans pour que le reste de la planète se joigne aux Américains, à partir de 1990.



Une journée de manifestation ultra-pacifiste

Rappelons-nous 2012, en plein cœur du printemps étudiant au Québec. Dans les rues de Montréal, le 22 avril, une foule monstre de près de 250 000 personnes scandait des slogans environnementalistes.

Un fait réjouissant : au Québec, les manifestations du 22 avril n’ont jamais donné lieu à du vandalisme ou à des gestes violents. Quand on marche pour le Jour de la Terre, c’est toujours « peace and love ».



Souvent souligné par des grands spectacles engagés, le Jour de la Terre est un temps fort de la démocratie, consacré à la cause la plus rassembleuse de notre époque.



