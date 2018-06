La princesse Charlotte est une enfant comme les autres... ou presque!

Quand on pense à la famille royale britannique, l’image qui nous vient en tête est celle de gens bien mis, avec un comportement exemplaire marqué par la bienséance et la politesse absolue.

Et pourtant, quand vient le temps de regarder de plus près les comportements des petits princes et princesses, on se rend rapidement à l’évidence qu’il s’agit d’enfants plus ou moins comme les autres, avec leurs joies et leurs crises du bacon!

La princesse Charlotte en action

Le site InStyle a publié un montage vidéo des moments les plus adorables de la jeune princesse Charlotte, que l’on peut voir accompagnée de son frère le prince George et de ses parents Kate Middleton et le prince William.

La princesse Charlotte est très divertissante malgré son titre royal!

Que vous soyez ou non amateur de royauté, admettez que cette petite binette de 3 ans fait sourire avec ses réactions authentiques de fillette ordinaire!

On la voit en compagnie de sa maman qui semble user de patience envers sa progéniture tout en étant amusée, malgré le décorum qui s'impose.

Il est clair que cette petite fille n’est pas si différente des autres enfants du monde entier, avec ses réactions spontanées lorsqu'elle est en public.

Chris Jackson/Getty Images

À quand le prochain bébé royal?

La question sur toutes les bouches du royaume est la suivante : à quand le prochain bébé royal?

Bien sûr, les yeux sont rivés sur le couple de nouveaux mariés que forment Meghan Markle et le prince Harry. Les deux étaient présents ce week-end à la Parade pour les 92 ans de la reine et ils n’ont pas manqué d’attirer l’attention.

James Devaney/FilmMagic/GettyImages

La duchesse était tout à fait ravissante, au grand plaisir des amateurs de la famille royale, qui sont à l’affût de leur moindre apparition publique.

Chris Jackson/Getty Images

À voir l’amour du public pour ce nouveau couple récemment marié, si un jour ils devaient attendre un bébé royal, ce serait la frénésie au sein du royaume!

En plus, avec des parents si photogéniques, ces futurs enfants seront assurément adorables, s’ils finissent par exister un jour! Parce que même si on est impatients de (peut-être) leur voir la fraise, il faut se rappeler que c’est aux parents de décider s’ils en veulent ou non, n'est-ce pas?

La famille royale sous toutes ses coutures