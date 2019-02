Le shower de bébé à 200 000$ de Meghan Markle!

L’arrivée du nouveau bébé royal approche de plus en plus et qui dit premier enfant pour un couple dit shower! La fête soulignant la naissance du rejeton de Meghan Markle et du prince Harry se devait d’être majestueuse… et aucune déception de ce côté. Pour l’occasion, Meghan a quitté son cottage britannique pour l’effervescence de la grande ville de New York. Un petit séjour qui a coûté 200 000$ et les amies de la duchesse se sont empressées de régler la facture!

À l’évidence, certaines personnes ont un compte en banque qui leur permet plus de liberté que d’autres et ces personnes sont les amies de Meghan!

Mais vous, personnellement, quelle est la première chose qui vous vient en tête lorsque vous pensez à un shower de bébé? Des ballons, des cupcakes décorés d’un glaçage rose ou bleu ou les deux, une table débordante de cadeaux et une future maman qui passe parfois près de trois heures à les développer, pendant que les convives se resservent pour la énième fois un verre de punch. C’est à peu près l’image qui est apparue dans votre esprit, n’est-ce pas? Eh bien, pour Meghan Markle le shower en question ressemblait plutôt à une réception des plus élégantes : le tout se déroulait au penthouse de l’hôtel The Mark (situé sur la 77e rue, à New York), une suite qui couvre deux étages, rien de moins! Psitt : il s’agit de la chambre d’hôtel la plus dispendieuse aux États-Unis.

Une meilleure amie très motivée

Meghan n’étant pas du tout proche de sa demi-sœur Samantha, quelqu’un devait arriver en renfort pour organiser la chic fiesta pour la naissance de son premier enfant. Et c’est loin d’être une inconnue qui s’est chargée de la tâche en question : la joueuse de tennis Serena Williams! Les deux se sont rencontrées lors d’un party suivant le légendaire Super Bowl, en 2010, et sont instantanément devenues de bonnes copines. Du coup, Serena a non seulement décidé de prendre l’organisation du shower de sa « sœur cosmique » en main, mais elle s’est même occupée de payer la facture de 75 000$, pour la réservation du penthouse de l’hôtel The Mark.

À noter qu’une autre amie de Meghan lui a gentiment permis d’utiliser son jet privé pour voyager du Royaume-Uni à New York. Un voyage qui aurait coûté environ 100 000$.

Surprise (ou non) : Kate Middleton était absente… On sait que Meghan et elle ne s’entendent pas nécessairement bien, mais quand même! Il semblerait que l’épouse du prince William voulait passer quelques jours de vacances avec sa famille, à faire des activités extérieures et jouer dans la neige…

Qu’est-ce qu’on fait, à un shower royal?

Plutôt que le traditionnel jeu de deviner, avec une ficelle, la grosseur du bedon de la future maman, les invitées de Meghan (apparemment, il n’y avait que des femmes) ont eu droit à un petit cours rapide d’assemblage de fleurs, pour créer un beau bouquet. Puis, la rumeur veut qu’une machine de barbe à papa était à la disposition de celles qui avaient envie de se sucrer le bec et d’effectuer, par la même occasion, un petit retour en enfance. Finalement, une populaire harpiste s’est chargée de l’ambiance musicale.

À noter que Meghan, elle, a préféré ne pas développer ses cadeaux lors de son shower. Apparemment, elle souhaite les ouvrir dans l’intimité avec son homme, le prince Harry, car c’est une surprise pour lui aussi.

Ah, ils sont vraiment mignons ces deux-là!

