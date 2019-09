Mise en contexte : vous avez un souper prévu au programme ce week-end? Ou vous désirez susciter (positivement) l’attention de vos collègues et de votre boss au prochain 5 à 7 en ayant une conversation éclairée sur les sujets chauds de l’heure? Parfait : on a décidé de vous aider en démystifiant des sujets de société! On s’attaque ici aux élections canadiennes – ou fédérales, si vous préférez – car, mine de rien, on est en plein dedans…

C’est le lundi 21 octobre 2019 que se tiendront les prochaines élections fédérales ici, au Canada. Lors de celles-ci, le premier ministre actuel, Justin Trudeau (en poste depuis novembre 2015, représentant le Parti libéral) tentera de se faire élire pour un autre mandat. Bon, on sait que ça peut énormément bouger au cours des prochaines semaines, en ce qui concerne les intentions de vote, mais on devine déjà que la lutte sera des plus chaudes… En effet, selon des sondages préliminaires, le Parti libéral et son meneur, Justin Trudeau, est pratiquement coude-à-coude avec le Parti conservateur et son chef, Andrew Scheer. On parle d’un tout minuscule 1% qui séparerait ces deux partis, dans les intentions de vote. Il faut le faire, quand même!

Petite surprise concernant la course électorale actuelle : les candidats arriveront au fil d’arrivée précisément au bout de 41 jours, alors qu’aux dernières élections, en 2015, la campagne s’était plutôt échelonnée sur 78 jours.

Ça va? Vous nous suivez jusqu’ici?

Et si nous jetions maintenant un œil aux principaux noms des partis qui apparaîtront sur votre petite feuille de vote, le 21 octobre prochain… Évidemment, il faut garder en tête que chaque parti présente un candidat différent par circonscription. En espérant que notre petit guide puisse vous aider à faire un choix éclairé en fonction de vos valeurs, de vos besoins et de vos opinions!

Justin Trudeau – Parti libéral

Date de naissance : 25 décembre 1971

Lieu de naissance : Ottawa, Ontario

Statut : Premier ministre du Canada depuis 2015 et chef du Parti libéral depuis 2013

Principaux sujets d’intérêts pour la campagne électorale de 2019 :

Puisqu’il est présentement au pouvoir, M. Trudeau demande aux Canadiens de lui faire confiance pour un second mandat, afin de continuer à mettre en place ce que son gouvernement a bâti au cours des quatre dernières années. Du coup, il souhaite rappeler l’importance de ne pas effectuer plusieurs pas en arrière avec des politiques « dignes d’une autre époque » (un message qu’il adresse directement au Parti conservateur).

En gros, le Parti libéral prévoirait une plateforme électorale à laquelle la classe moyenne pourra s’identifier. Le coût de la vie, la sécurité, le contrôle des armes à feu, la santé et la culture devraient se retrouver au cœur des conversations.

Andrew Scheer – Parti conservateur

Date de naissance : 20 mai 1979

Lieu de naissance : Ottawa, Ontario

Statut : Chef du Parti conservateur (et leader de l’opposition) depuis 2017

Principaux sujets d’intérêts pour la campagne électorale de 2019 :

Le Parti conservateur promet notamment de s’attaquer aux problèmes financiers du pays, c’est-à-dire tenter d’effacer ces déficits qui continuent de lourdement menacer les domaines de l’éducation et de la santé, tout en remettant de l’argent dans les poches des habitants du Canada.

Un gouvernement éthique. Voilà ce à quoi le Parti conservateur dit aspirer.

Jagmeet Singh – Nouveau parti démocratique

Date de naissance : 2 janvier 1979

Lieu de naissance : Scarborough, Ontario

Statut : Chef du Nouveau parti démocratique depuis 2017

Principaux sujets d’intérêts pour la campagne électorale de 2019 :

Le Nouveau parti démocratique aurait lui aussi la classe moyenne dans sa mire, considérant que le temps est venu pour les grandes entreprises et les plus riches de payer plus.

Les soins de santé (avec une attention particulière aux coûts des médicaments)

Les changements climatiques

Elizabeth May – Le Parti Vert

Date de naissance : 9 juin 1954

Lieu de naissance : Hartford, Connecticut (États-Unis)

Statut : Chef du Pari Vert depuis 2006

Principaux sujets d’intérêts pour la campagne électorale de 2019 :

Le Parti Vert mène une lutte constante sur tout ce qui touche de près ou de loin aux enjeux environnementaux. Du coup, les changements climatiques se retrouvent à la source même de sa plateforme.

Éliminer la dépendance de l’humain (en commençant par les Canadiens qui pourraient donner l’exemple) aux énergies fossiles (c’est-à-dire l’énergie produite par la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon).

Maxime Bernier – Parti populaire

Date de naissance : 18 janvier 1963

Lieu de naissance : Saint-Georges de Beauce, Québec

Statut : Chef du Parti populaire depuis 2018, parti qu’il a lui-même créé.

Principaux sujets d’intérêts pour la campagne électorale de 2019 :

Le Parti populaire a d’emblée annoncé qu’il souhaitait aborder les sujets qui intéressent vraiment les électeurs, selon son chef. Parmi ceux-ci, une réforme fiscale ressort du lot.

L’immigration

La construction de pipelines

Yves-François Blanchet – Bloc Québécois

Date de naissance : 16 avril 1965

Lieu de naissance : Drummondville, Québec

Statut : Chef du Bloc Québécois depuis 2019 (janvier)

Principaux sujets d’intérêts pour la campagne électorale de 2019 :

La mission principale du Bloc Québécois consiste évidemment à représenter et défendre les intérêts des Québécois, au niveau fédéral.

La laïcité

La langue française

L’économie régionale

Et voilà!

À l’évidence, des développements, des changements de trajectoires et de nouveaux sujets de débats risquent de s’ajouter à cette liste et sont à suivre de près, au cours des prochaines semaines.

On vous souhaite de bonnes discussions électorales avec vos proches!

