Lire rend heureux, en doutez-vous? Malgré les très nombreux écrans qui nous entourent, le rythme fou de notre quotidien, le livre conserve encore et toujours son importance. Peut-être même plus que jamais.

Il semblerait que ce simple objet qui peut paraitre banal à première vue renferme la solution à bien des maux de notre société. Il aurait même le pouvoir de nous rendre heureux! En effet, plusieurs études démontrent les bienfaits de la lecture au niveau des relations interpersonnelles, de notre empathie, pour apaiser le stress et même pour guérir. Alors, prenez le temps... de lire un peu!

Lire pour s’ouvrir aux autres

S’ouvrir vers le monde

Les livres possèdent le pouvoir de nous faire pénétrer dans des univers souvent hors de notre portée. Ils nous permettent de découvrir l’envers du décor, nous renseignent sur toutes sortes de réalité et remettent de nombreuses notions en perspective. Ils nous amènent à réfléchir sur des questions éthiques alors qu’on plonge corps et âme dans la peau de personnages de toute sorte.

S’ouvrir à son monde

Au-delà de l’ouverture vers le monde à travers la lecture, le livre nous permet d’échanger avec l’autre : un ami, un collègue, notre famille.

Bien sûr, plus nous lisons, plus nous développons notre sens critique sur divers sujets. Mais, outre les opinions que l’on se forge, le partage de bons romans permet d'entrer véritablement en relation avec l'autre en engendrant la discussion. Pourquoi ce roman nous a-t-il procuré un bien-être alors qu’un autre nous a choqués ou ennuyés? Chaque livre a un impact différent sur le lecteur et dévoile qui nous sommes au plus profond de notre être.

Faire la lecture à son enfant pour qu’il s’ouvre aux autres

Tous les parents le savent, lire des histoires à leur enfant crée un moment privilégié. Les études sont nombreuses à démontrer les avantages qui dépassent largement l’aspect éducatif. En effet, une étude parue dans la revue Pediatrics prouve que la lecture régulière à notre enfant, de la naissance à trois ans, améliore le développement cognitif et émotionnel. De plus, la lecture jouerait un rôle crucial afin de diminuer l’hyperactivité. Mais de quelle façon de simples feuilles de papier avec des images statiques peuvent-elles, à ce point, influencer un petit être? On comprend facilement que ce moment parent-enfant bénéficie à la relation affective, mais de prime abord, on explique plus difficilement l’impact sur la relation des enfants envers les autres. Il semblerait que toutes ces histoires ouvrent les horizons des petits comme des grands et qu’ils les aident à mettre des mots plus facilement sur ce qu’ils vivent. Ils seraient donc disposés à s’ouvrir au monde, comme à leur monde.

Lire pour développer son empathie

À travers l’imaginaire, on se retrouve dans la peau de personnages multiples qui connaissent une vie qui ressemble parfois à la nôtre, parfois totalement à l’opposé. On vit à travers eux leurs difficultés et problèmes. On voit soudain l’existence sous un autre angle. Toutes ces histoires permettent de développer notre empathie, notre compréhension de l’autre. Au lieu de juger son voisin, on essaie de se mettre à sa place; c’est justement l’une des grandes qualités des livres : nous faire ressentir les émotions des personnages.

Si, dans notre quotidien, nous sommes capables de nous arrêter un moment pour nous mettre dans la peau de l’autre, comme on le fait dans un roman, les conflits et les tensions se voient grandement diminués. D’ailleurs, les livres sont de plus en plus utilisés en contexte scolaire lorsque surgit une situation problématique, ou simplement en amont afin de les éviter.

Lire pour diminuer son niveau de stress

Il semble que la lecture se place au premier rang, devant la méditation et plusieurs autres activités de détente, lorsqu’il est question de diminuer son niveau de stress. Selon une étude de l’Université de Sussex, après seulement 6 minutes de lecture, notre niveau de stress chuterait de 68 %. En nous demandant un effort de concentration, en faisant travailler notre imagination, la lecture nous oblige à laisser de côté nos tracas du quotidien. On oublie tout, le temps d’un instant. On offre une véritable pause à notre mental!

Lire pour guérir

La bibliothérapie, qui consiste à traiter un mal précis à l’aide de livres ciblés, gagne en popularité. Des médecins vont même jusqu’à prescrire des livres à leurs patients. Bien sûr, ils ne guérissent pas tous les maux, mais on remarque qu’ils apportent de multiples bienfaits, particulièrement à ceux qui souffrent d’anxiété et même de dépression. Des spécialistes prônent les fictions pour aider leurs patients à traverser une épreuve personnelle alors que d’autres se tournent plutôt vers des essaies ou des guides. Cela dépend en fait de la vision du médecin, mais également de chaque individu. Certains préféreront surmonter leurs difficultés à travers un personnage fictif, alors que d’autres préféreront lire des conseils en fonction de leur réalité. Mais peu importe le type de livre choisi, il semble qu’en effet, ils ont le pouvoir de nous guérir et nous aident à mieux vivre.

Lire pour vivre un moment de bonheur, tout simplement

Au-delà des théories et des recherches, un livre, c’est un peu comme un meilleur ami qu’on peut toujours avoir avec soi. Lors des trajets en transport en commun, lors d’une attente imprévue, il est là, disponible et présent. Contrairement aux écrans qui nous offrent des jeux à l’infini qui nous transforment un peu en zombi, le livre, sans avoir de multiples stimuli, nous ouvre la porte à un autre univers. À travers de simples traces noires sur une page blanche, communément appelées des lettres, un monde apparait, des personnages prennent vie. Nous ne sommes plus seuls, nous n’attendons plus, nous vivons, voyageons à travers le monde ou à travers le temps. Il y a toujours un livre pour refléter le miroir de notre âme, pour nous faire du bien. Il y a toujours un livre pour nous faire oublier notre quotidien parfois morose et nous donner des pistes de solution, des bribes de rêves.

Eh oui, les livres rendent heureux! Alors, rendez-vous à la librairie ou à la bibliothèque pour vous offrir un moment de bonheur!

