Mariage dispendieux, mariage heureux? Pas si sûr!

Vous prévoyez un mariage princier ? Il faudrait peut-être réviser vos intentions, car selon une étude américaine menée par l’Université Emory, plus les noces coûtent cher, plus les tourtereaux ont de chance de divorcer !

Pour le meilleur et pour le pire

La recherche, menée auprès de 3 000 couples, indique que les époux ayant dépensé moins de 2 000 $ pour la bague réduiraient leur chance de rompre de 1,3 par rapport aux couples ayant dépensé plus que ce montant. De plus, il ne faudrait pas dépenser plus de 20 000 $ pour le mariage, sans quoi vous serez inévitablement voué au divorce...

« Les couples qui ont tendance à dépenser peu pour leur mariage se correspondent mieux, et ils sont donc moins susceptibles de divorcer », peut-on lire dans l’étude publiée dans la revue Economic Inquiry. Le stress lié à l’endettement jouerait également un grand rôle.

En outre, vous pouvez tout de même investir vos économies dans la lune de miel, qui serait grandement à privilégier ! Selon les auteurs de la recherche, les professeurs d’économie Andrew Francis-Tan et Hugo M. Mialon, elle compte parmi les facteurs qui font durer le mariage, avec un revenu élevé du ménage et le fait d’avoir des enfants avec son partenaire.

Ainsi, vous n’avez plus de raison de vous laisser berner par les publicités vantant l’idée qu’un mariage dispendieux est symbole d’un mariage heureux !

